素海霖日本見面會衣著大解放　感謝粉絲支持︰想帶呢種文化返香港

香港首位在日本出道的AV女優素海霖（Erena），日前飛到東京，應邀舉行在當地首個見面及簽名會。雖然規模不算龐大，名額只60人，但最令Erena喜出望外是九成粉絲都是日本人，只有一成是來自香港等地，而素海霖接受《香港01》訪問時，表示今次經驗好特別，好想將呢種見面會文化帶來香港。

活動完結後，素海霖拍片放上IG，多謝大家支持。（素海霖@IG）

見面會結束後，素海霖都不忘在IG繼續派福利，穿上性感水著拍片致謝︰「好多謝大家今天出席活動，可惜我仲未學好日文，但謝謝大家支持，期待再同大家見面。」

活動的宣傳海報，名額60位一早爆滿。（素海霖@IG）

隨後素海霖接受《香港01》訪問，表示見到粉絲的熱情和愛戴，非常感動：「好開心今次來到日本，今次見面只有60個名額，而且要事前親身到店舖購票而非網上購票，所以每位朋友前後都要嚟兩次，好感激。最估唔到係當中九成都係日本人，其餘就係來自香港、上海、馬來西亞等地，非常感激，完全感受到大家的熱情。雖然我日文未夠班，我都會繼續努力。」

準備好的服飾、零食及飲品。（素海霖@IG）

事前作準備的房間。（素海霖@IG）

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到達東京，素海霖便以「東京熱」向大家派福利。（IG圖片）

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問到相比香港的見面會，今次的衣著明顯大解放，素海霖解釋因為活動性質不同，而且每一輪見面人數不多於5位，較易控制場面。她又覺得今次係一個好好的體驗，跟香港的見面會安排截然不同，大可效法。「我希望將這種活動文化帶返香港，啲人成日話香港人唔守規矩，但我今日見到嘅，既完全又好守規矩，所以我相信嚟緊，如果喺香港舉行同類嘅活動，都會守規矩。」

上次香港見面會以斯文靚女造型示人。（資料圖片）