繪麗奈大尺度相網民流鼻血 網民問點解唔去台北成人展獲女神親回
素海霖Erena（出道名：繪麗奈）成為首位「港產AV女優」後聲名大噪，除引起各大討論區網民留意，也在日本業界造成不少話題。繼早前早前趁動漫節cosplay「我推的孩子」角色星野愛受到網民激讚後，她又有新招，直接post大尺度福利照！
今日（04/8）她在Instagram上貼出兩張性感照，站在浴室內的素海霖只身穿一件浴袍和內褲，其中一張浴袍半掩地蓋着她的好身材，而另一張的尺度更大！素海霖直接脫下浴袍對鏡自拍，只以一躲白雲遮擋重要部位，性感程度爆燈！她還十分「鬼馬」地在帖文中寫上「日本好熱 日本はすごく暑いです」，有網民就直接點出與日本AV片品牌「東京熱」語帶相關。
近日台灣舉辦台人展，也有網民留言詢問「作為第一位香港女優，TRE沒有邀請你，你有沒有覺得可惜？」素海霖本人也在底下親自回覆：「沒有。自問未有足夠實力，而且也沒有人出道兩個作品就能去一個大型嘅展覽。 另外可以留意返今日我去日本係有活動的。」
又有網民留言：「本來想按黃標，但係兩隻手搵緊紙巾唔得閒按」，也有網民留言大讚她修身成功，寫道：「Fit咗好多，靚靚」、「好正呀女神」。
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絵麗奈(素海霖)的背景?與清水健拍攝AV的過程?
素海霖Erena曾在香港電影有演出，早前更在尖沙咀海旁「真空」散步，在海旁擺出等各款Pose。素海霖與清水健拍AV時，整個拍攝過程比想像中更專業及豐富，又提及...即睇。素海霖被問及被問是否接受被打，她自揭拍攝底線堅拒四種劇情。更有人分開了AV女優薪酬
素海霖如何成為AV女優?其家人又是否知情？有獨家訪問嗎?
香港01為你獨家訪問素海霖，原來，素海霖12歲就開始接觸AV，數年前忽發奇想，定下做AV女優的目標，詳情請看素海霖成為AV女優過程，最後成為片商Faleno Star的新星。而素海霖一直與家人關係良好，而當上AV女優一事，竟然...詳情請看。對於外界的批評目光，素海霖有以下回應。