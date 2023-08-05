港姐2023｜陳怡名粗口罵戰　稱唔知X字點解：我真不知道是哪個

《2023香港小姐競選》佳麗陳怡名（Zora）日前（04/8）於官方IG上表示TVB影得她太醜，以簡體字留言表達不滿：「拍的醜成這樣謝謝了。」網民見狀即與她發生罵戰，留言：「因為你就係生得咁X，繁體字都未識打。」今日（05/8）她出席港姐宣傳活動時，接受《香港01》訪問時就事件作解釋。



陳怡名（Zora）留言粗口引罵戰，不過佢就解釋係誤會。（梁碧玲 攝）

陳怡名（Zora）表示大家誤會了她的語氣，她說：「我沒有不開心，大家真的誤會了很多東西，我平時是一個很輕鬆很愛吐糟的人，很多新聞我都沒有當真，大家也不要嚴肅吧。我的心情非常好，昨晚和Lovelle（王敏慈）一起睡覺一起聊天，拍視頻，心情挺好的。」

陳怡名（Zora）接受訪問時表示，TVB負責人冇咩特別反應。（梁碧玲 攝）

她解釋說，當天的IG短片中大家都十分優雅，但只有她的部份是在吃飯時拍的，所以她才會留言，她說：「我跟工作人員關係蠻好的，所以我才會吐糟說：『我真拍得好醜，謝謝你了。』但文字跟說話有時候是不一樣的，我也沒想那麼多。」她坦誠自己廣東話不好，所以才造成了誤會。她說：「我看懂有人說我不懂繁體字，所以就以為他們說我不懂廣東話，所以我才說：『那我用繁體字吧。』」對於留言中的粗口，她就回答：「我真係唔知，普通話的粗口我看得出來，廣東話的我真不知道是哪個。」

陳怡名表示只是語言上的誤會。（網上圖片）

有網民用粗口留言罵她，她表示自己看不明白。她說：「我真的不知道是哪個（字），所以冇理到。我覺得大家開開心心比較重要。」被問怕不怕遭網民洗版攻擊？她回答：「我真係唔介意，我們說：『能量是交換的，他們用負力量，你就會用負力量還回去。』如果你沒所謂，走開了就沒事，而且他們的『網暴』也沒什麼，只是美不美、漂不漂亮，怎麼樣的，我冇所謂，就是...隨便的，自己覺得自己漂亮就OK。」

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陳怡名（Zora）表示網民的網暴（網絡攻擊）「沒什麼的」。（梁碧玲 攝）

有沒有因為這件事被高層召見？她回答：「他們也沒有說什麼樣，我覺得只是誤會，真實是什麼樣子大家都知道，最重要是把決賽做得漂亮。」