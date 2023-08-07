張致恒深夜直播認仲好鍾意演藝事業　認同Kenny仲有聯絡

張致恒（Steven）及老婆區燕雯（雯雯）2019年結婚後便誕下3個兒子，去年開始不停傳出離婚的消息，因而有「離婚KOL」之名，早前雯雯自爆懷有第四胎，並且腹中胎兒快將出生。Steven今日（7日）深夜在社交平台開直播與網民聊天，他在直播中大唱以前的歌，又直認自己不是好男人。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG@ugly__mama）

Steven於直播中說到自己的近況，指之前小食店的工作暫時都不會回去，現在是休息中，等老婆雯雯生完這一胎才去工作。說到工作，不少網民提議他去考個經紀牌，起碼可以養活一家人，但他就說：「我寧願做廚房工，在廚房切菜都唔想用把口叫人買嘢嘅工。」

Steven現在是休息中，等老婆雯雯生完這一胎才去工作。(IG直播截圖)

Steven在直播中也有承認自己不是好男人，他和雯雯一早已經分房睡，他指因為雯雯受不了他的鼻鼾聲，所以分開睡。之後又提到如果要看雯雯怎樣罵他可以訂閱她的社交平台，大力推薦大家追蹤雯雯。

Steven在直播中也有承認自己不是好男人，他和雯雯一早已經分房睡。(IG直播截圖)

他亦提到這幾年的工作都有內地經理人公司為他安排，其實自己還很愛演藝事業：「我唔會放棄，我真係好鍾意唱歌同拍戲。」直播中他亦多次騷唱功，唱出以前Boyz的歌曲，勾起眾人的回憶。他被問到有否與前隊友關智斌（Kenny）聯絡時就說：「我哋其實有聯絡㗎。」

BOYZ出道16年經歷風風雨雨，Kenny視Steven為好兄弟，不但曾出錢接濟對方，今次出事更講明不割席。（Kenng IG圖片）

Steven直播時雯雯曾起床，於是就叫雯雯與觀眾打個招呼，但雯雯未有理會他便回到房間繼續睡覺，Steven則解釋雯雯因為「怕羞」。之後他又興奮地向大家騷家中的兩隻狗狗，又抱着狗狗唱歌，可以見到他今日心情很興奮。不少網民都追問他第四胎是男生還是女生，他就想保留神秘感，說到時大家就會知道，他又說到生完這一胎後不會再生，因為雯雯四胎都是剖腹產不能再生。網民提議他盡早去做結紮手術，他則說笑着說還未儲夠錢去做結紮手術，但會做個好男人。