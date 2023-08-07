多圖｜霍哥與周永恆拳賽記招火爆互毆倒地：你唔打男人打女人吖嘛

「香港電競之父」鍾培生近年積極舉辦拳賽，今日他（7/8）再舉行《培生擂台無敵盃2023》記招，邀請微辣前藝人霍哥（霍俊邦，藝名：霍景耀）和曾自稱「人渣」的周永恆對打，兩人互窒極有火藥味，霍哥說自己88公斤，要減磅至70公斤才可以與周永恆對打，他說：「所以我希望周先生真係可以真真正正俾心機練到，唔好好似上次Steven（張致恒）上台求其俾人打一鑊，就算頭兩Round搞掂咗就算，鍾生話流血呀嘛，流啦！」



霍哥退出微辣後出席拳賽記招 成阿晶事件後首位現身之相關人士

記招上周永恆和霍哥充滿火藥味。（陳順禎攝）

周永恆就說：「你要減30磅，我要加5磅，以往我經常有唔合法嘅情緒發洩，今次多謝鍾生畀呢個機會我合法去發洩，霍哥小心啲，我好鍾意打交，流血小心啲。」霍哥即諷他：「我有睇新聞啊，你唔係打男人㗎嘛，你打女人吖嘛。」周永恆其後表示新聞吹水。

周永恆和霍哥突然互摑。（陳順禎攝）

活動上其中一個焦點是Face-off環節，周永恆初時不斷以伸脷等引霍哥發笑，突然兩人開打起來，周永恆先動手連摑霍哥幾巴，其後霍哥也還手，問道：「未戴拳套你都咁X樣？」鍾培生試圖調停和分隔二人，要他們上擂台再打，不過兩人再打，更打到雙雙倒地，將枱推跌，記者的咪牌都散落一地。

活動上其中一個焦點是Face-off環節，周永恆初時不斷以伸脷等引霍哥發笑，突然兩人開打起來，周永恆先動手連摑霍哥幾巴，其後霍哥也還手。

鍾培生嘗試分隔兩人。（陳順禎攝）

此外，鍾培生解釋自己搞拳賽的因由，他說：「我鍾意以前嘅香港，而家嘅香港唔係唔好，但係有啲嘢唔同咗，香港人好大壓力、好躁，出街又見到好多街頭暴力，有時繼而動武，上網每日見到好多網絡暴力、Facebook留言，所有嘢都見到好多負能量，我自己躁底就會去打拳，所以好想將拳擊運動推廣俾香港人，畀大家合法、合理嘅渠道宣洩情緒。」他指今次的拳賽90秒一個回合，並即將舉辦海選，招募素人對打，任何人都可參加，會選出8-12組最高實力和觀賞性的拳手，拳賽預計年尾與行。

周永恆向霍哥起腳。（陳順禎攝）

霍哥周永恆相當火爆。

兩人打至雙雙倒地，咪牌都散落一地。（陳順禎攝）

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