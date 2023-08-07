霍哥應鍾培生邀請參加拳賽　被問微辣解散及會否與加蔥對打咁樣答

「香港電競之父」鍾培生近年積極舉辦拳賽，今日（7/8）他舉行《培生擂台無敵盃2023》記招，宣布下場拳賽由微辣前藝人霍哥（霍俊邦，藝名：霍景耀）與周永恆（Roy）對打。記招上不設圍訪環節，但有得提問，因早前發生微辣阿晶離世事件，霍哥自然成為焦點。

被問是否因Roy一向躁底才找他出賽，鍾培生說不關事。（陳順禎攝）

鍾培生解釋揀兩人對打的原因，指識了Roy近10年，Roy曾透露想打比賽，霍哥又積極參與娛樂活動，相信兩人是有火花的組合，「佢兩個畀我嘅印象都係喺呢個拳賽會好努力，100%畀大家一個流血嘅賽事，我認為佢哋好合適。」至於是否重金禮聘，鍾培生指兩人拳酬高過香港很多拳王級選手，若有更多觀眾支持，酬金將更高，並邀請更多名人參與。他坦言仍有很多人對拳擊不理解，目前的確要靠名人、海選等創新做法提升觀賞性。

霍哥希望一個回合內打贏周永恆，但怕拳賽完得太快冇嘢睇。（陳順禎攝）

霍哥被問會否因阿晶事件影響心情，他表示：「點都會有少少，但係學鍾生話齋，No bullshxt，Let‘s go。」自從對戰名單於網上流出後，有網民認為既然找霍哥，不如也找微辣前成員加蔥參加，問鍾培生會否邀請對方，他說先搞好這場拳賽，目前想大家聚焦在霍哥、Roy和其他海選參加者，下次再邀請其他人。記者問霍哥，若加蔥有意落場，他會否與對方對打，他回應：「OK，邊個做我對手都無任歡迎。」

霍哥被問會否與加蔥對打，他說任何人做對手都歡迎。（陳順禎攝）

阿晶事件發生後，加蔥、霍哥等台柱先後退出微辣，有指微辣將面臨「滅團」危機，霍哥說：「呢樣嘢佢哋有佢哋嘅宣布，我已經離開咗，唔清楚佢哋嘅情況，等遲啲佢哋有咩發布再留意吓，我都留意緊。（如果解散會唔會覺得可惜？）當然實會。」

周永恆之前有腦腫瘤，被問怕不怕被霍哥打到有生命危險，他說腦瘤已切除，狀況OK。（陳順禎攝）

此外，鍾培生之前都多次落場與不同人士對打，但他就指今次不會出戰，並謂：「暫時我都講咗我唔會再打，除非有好合理嘅拳酬，令我可以10個禮拜淨係練拳，或者真係有朋友好乞人憎，我好想揼佢。」