TVB失蹤人口｜趙靜儀曾拍三級片做15年閒角　關鍵字竟同LV有關

TVB的「失蹤人口」又點止嘉碧儀（2002年混血港姐嘉碧儀成「失蹤人口」 43歲超凍齡外貌依舊少女）咁少呢？90年代TVB盛產美女，當中也有不少藝人專演「陰毒女人」一類角色，要數其中最為出色的一定是趙靜儀。



趙靜儀出身亞洲電視（ATV）。（網上圖片）

現年55歲的趙靜儀出身亞洲電視（ATV），1989年參加亞洲小姐選舉後奪得亞軍而入行，當年競爭相當激烈，分別有翁虹、萬綺雯、伍詠薇、袁潔儀等人，在這年被稱為最多美女的一屆奪得亞軍，足見當年的她有多突出。

趙靜儀。（網上圖片）

當選後她順利地成為ATV藝人，出演過《單身靚族》、《劍神》、《皇家檔案III之愛殺迷情 》等劇集，不過大多飾演配角。後來1992年她離開了ATV才正式開展她的演藝生涯。可能是想在演藝事業上尋求突破，她在離開ATV後就馬上接拍了三級片《赤裸迷情》，打響名堂後，她也先後出演過《孽海狂花》、《喜氣逼人》、《超級無敵追女仔》等電影，但奈何發展未如預期。

趙靜儀接拍過三級片《赤裸迷情》。（網上圖片）

趙靜儀接拍過三級片《赤裸迷情》。（網上圖片）

趙靜儀多數做小角色。（網上圖片）

1997年，她重新回到電視圈擔任藝人，已經29歲的她再重新開始出演劇集，不過90年代時期TVB正是6大花旦關詠荷、陳慧珊、宣萱、蔡少芬、張可頤以及郭可盈的年代，所以「重新入行」的趙靜儀已不復當年勇，在TVB中，出演近30套劇集也只獲出演一些不起眼的小角色，當中唯《談情說案》中飾演的景緻最為突出。

趙靜儀拍過幾套電影。（網上圖片）

趙靜儀在TVB發展稱不上好。（網上圖片）

2012年，即加入TVB的第15年，她拍畢《蘭花刼》最後一套作品就約滿離巢，自始就淡出幕前，成為了另一個TVB「失蹤人口」。值得一提的是，因為她經常在TVB劇集中大曬LV名牌用品，與收入不成正比貴婦風格形成強烈對比，也在觀眾心中留下深刻印象。

趙靜儀係LV超級fans。（截圖）

當年有傳，其實她家景相當不錯，更曾在7年間豪使600萬買500多年LV，後來又因為LV活動沒有邀請她，她又轉投了Chanel的懷抱。