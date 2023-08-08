楊紫瓊婚後首露面　驚喜現身香港狀態極好忽然回春至少20年

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）最近與前法拉利總裁法國富豪男友Jean Todt結束19年愛情長跑，於7月22日在日內瓦低調成婚，感動眾人！婚後不久，Michelle就驚喜來港出席銀行活動，更與花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀女士（Angel）即席交流對話。兩位作為各自專業領域的典範人物，即場分享了追求完美、成就臻美人生的非凡經驗。她們更訴說 了對運用自身影響力去改變生命、推動種族及性別平等的個人熱忱。

楊紫瓊與老公Jean Todt交換對戒。（IG@michelleyeoh_official)

狀態極好！

在晚宴上，Michelle在賓客的熱烈歡呼聲中，以一身高貴的黑色長裙登場，狀態極好，非常高貴，說她回春至少20年也不過份，成為全晚亮點。她一開始便表示很開心回到香港—— 她的第二個家並舉杯感謝現場來賓的歡迎，Angel 亦答謝 Michelle 在百忙中抽空出席。「我們都可以去改變。每個人就像一粒細沙，但當走在一起就足以成為世上最美麗的 海灘。這就是我們的能力，每個人都有的一種能力。」Michelle 強調我們每一個人都 有足夠影響力，去改變他人、改變世界。她更勉勵在場賓客，要保持追求的熱情。

更顯年輕！

Michelle 分享其人生觀並說道:「多元平等、包容和堅持是我們必須堅守的價值。我 們已經打破了從前固有的框架，邁向一個更多元、平等的社會，我們絕不能容許這些 珍貴的價值消失。」Michelle 一直是推動多元和平權文化的先鋒，她於社會發展上的 貢獻，早已超越演藝事業上的驕人成就。Michelle 對於平權、平等的支持從未間斷， 人所共知她是聯合國開發計劃署的親善大使，經常運用個人影響力到世界各地鼓勵弱 勢社群，特別是女性，去挺身面對各種難以想像的挑戰。「我們只要用最大的能力， 將事情辦好就可以了。你的種族、性別或年齡，從來都不是障礙。」Michelle 特意勉勵。

高貴！

Michelle 的人生旅程，正好向每一位致力自我實踐的人證明，不論自身及周遭條件的 限制，只要堅持，夢想就有實現的一天。Michelle 感性地說「我們還需繼續努力，現 在只是開始，但是一個非常美好的開始。但我們必須要說得出做得到，要團結一起， 為彼此而存在，不分你、我、男、女。我們是互相需要的，所以我們一起努力吧。」

親友見證日內瓦完婚。（IG@michelleyeoh_official)

兩夫妻躺在床上溫馨親吻臉頰。（IG@michelleyeoh_official)