微辣家姐佩男長文道歉　網民堅拒收貨：點解你地仲以為洗到白

YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶（Jane），上月在家中燒炭輕生，終年29歲。阿晶離世前「最後感言」有提到與微辣的恩怨，部分微辣成員六毫子、佩男、思男、Jacky Lou、卡特、阿丞等，因兩年前貼過喊喊濾鏡相，被指有份揶揄和集體欺凌阿晶。

微辣前經理人阿晶（Jane）自殺離世。(ig@laochengi)

佩男思男兩姊妹否認欺凌，惟網民完全不收貨。自阿晶離世後，佩男於今午(8）發文道歉， 內容如下：

對於劉靜儀小姐(Jane)離世一事，我和Sinam感到非常惋惜和深感哀悼。在此，我們沉痛地向亡者及她的家人和親友致以最深切慰問。同時，我們二人亦必須向他們以至社會大眾致歉。

自從2021年3月份自組工作室及工作團隊，轉成以個別工作方案形式與微辣公司合作，從而沒有再隸屬於Jane旗下管理的藝人，及後雙方亦忙於各自的工作而沒有繼續維持聯繫。這幾年來，礙於我的個人未來發展方向與微辣公司開始不一致，對於微辣公司內部營運已沒有過多溝通及了解，所以沒能掌握微辣公司對內或對外的資訊。

關於2021年9月1日晚上，我在社交平台上傳的一則限時動態，本意是不存在任何影射或含意，事後我才發現那個filter與微辣公司及Jane的離職事情有關，其後亦從沒有收到過她所提及的相關短訊，當時認為她相信我們二人並沒有任何意思，便沒有主動聯絡她去了解事情。遺憾的事實卻是我們當天的限時動態確實已影響了她的心靈健康。

在她離世後翌日，沒有經過慎重考慮而在社交平台表達當日自己的本意。經過反思，當日我們二人的言論和行為，確實衝動、魯莽、欠缺深思熟慮和尊重，也忽略了對Jane的家人、親友，以至社會大眾的感受。對不起！

這次悲劇給了我們嚴厲的教訓，我們二人正活於自責和反思當中。面對錯誤我們不會逃避，日後會更加謹言和慎行，希望社會大眾能夠重新認識我們，看到我們的成長。願亡者安息，願愛護Jane的家人及好友，能盡快走出傷痛。

最後，我很感激由我2018年正式加入微辣公司上上下下所有同事對我和Sinam付出的一切，感謝Jane曾為微辣公司的一切付出與貢獻。感謝所有人的一切包容，鼓勵及支持，我們把這份愛留在心中。曾經的工作小伙伴們，謝謝帶給過我們快樂，希望在未來的路上再見！加油！

還要感謝多年來一直陪伴與支持我和Sinam的家人和觀眾朋友們，這事件抱歉讓你們憂心難過！對不起！謝謝你們！

佩男今午長文道歉。

佩男發文後，唔少網民均留言「收皮」，認為佩男只係想推卸責任同撇清關係，又重提思男直播令人感到冷血同心寒「