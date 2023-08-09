64歲莫華倫再婚後展開蜜月之旅　與年輕嬌妻又攬又錫大曬恩愛

被稱為「中國三大男高音」之一，現年64歲的莫華倫，曾於世界各大頂尖歌劇院獻唱，蜚聲國際。上個月莫華倫在微博分享一系列婚照並公布喜訊，原來他與著名女高音歌唱家王冰冰在意大利科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，兩人在親友見證下完成行禮，現場非常熱鬧。新婚的莫華倫與王冰冰近日展開蜜月之旅，王冰冰更在社交平台曬出靚相，甜蜜滿瀉！

蜜月之旅！（小紅書圖片）

相中所見，兩公婆現身威尼斯，身穿白色T恤的莫華倫打扮休閒，頭髮濃密，面色紅潤，老當益壯。而王冰冰就以粉紅色連身短裙上陣，大騷姣好身材，莫華倫攬實老婆，並錫錫愛妻的臉頰，表現十分甜蜜。王冰冰更大擺Pose影相，盡騷凹凸有致的好身材，非常養眼！據知王冰冰是內地新十大女高音之一，她在2008年以優異成績獲得上海音樂院聲樂系唯一的保送研究生名額，並前往意大利深造，同時是世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者，現時為旅居意大利的歌唱家。

王冰冰更大擺Pose影相，盡騷凹凸有致的好身材。（小紅書圖片）

莫華倫曾與邱文伶（Winnie）有過一段婚姻，兩人育有一子，不時一起出席活動，但近年甚少見到二人同框，原來兩公婆已秘密離婚。莫華倫與第二任太太王冰冰在上個月於意大利舉行婚禮，兩公婆都形容是一場夢幻般的完美婚禮，現場擺滿鮮花，一對新人換了多套禮服，除了在古堡前留影之外，亦有坐船在湖上影相，十分浪漫。

莫華倫曾與邱文伶（Winnie）有過一段婚姻。（視覺中國）