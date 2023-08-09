李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷原來有重大苦衷

樂壇天后「CoCo」李玟7月5日離世，享年48歲。一直有傳CoCo因與老公Bruce Rockowitz（樂裕民），婚姻狀況亮紅燈而動輕生念頭。8月9日台灣媒體驚傳李玟6月已曾輕生，Bruce得知後竟繼續出埠度假，但原來背後有原因。



台灣媒體驚傳李玟6月已曾輕生，Bruce得知後翌日竟繼續出埠度假。（視覺中國）

CoCo的夫妻關係成為外界關注的焦點，CoCo二家姐李思林在靈堂上公開哭訴「有人害死咗我個妹！」令矛頭直指Bruce。今早（9日）台媒傳出有知情人士爆料，李玟去年10月搬家，住進四季酒店的服務式公寓，至今年6月底曾在酒店輕生，被發現後急電救護車，李玟進入瑪麗醫院一夜後隔天出院，而Bruce知悉愛妻輕生後，依舊未改行程，隔天繼續飛去夏威夷度假。知情人士指Bruce亦未有主動通知李玟家人，直至李玟家人知道她一人待在飯店後，便急忙將她帶回家照顧，惜最終仍未能阻悲劇發生。

李玟與老公Bruce曾經好恩愛。(vcg)

但根據知情人士向《01娛樂》透露，Coco出事時Bruce已上飛機，並非台媒所指翌日當無事離港。知情人士指6月29日下午李家通知助手，CoCo被報警送入院，當時Bruce已經在CX882香港往洛杉磯的航班上面，直至航班降落後，Bruce獲悉CoCo已經安排轉到了私家醫院，而亦於6月30日出院，所以Bruce繼續前往接其88歲母親前往Hawaii的寓所。

Coco李玟和Bruce原來尚未離婚。（cocolee117 @FB）