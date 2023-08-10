朱玲玲陪老公羅康瑞出席晚宴貴氣十足　集團接班人羅寶瑜罕露面

現年64歲的「最美港姐」朱玲玲在2008年與瑞安集團董事長羅康瑞再婚，結婚15年以來恩愛如昔。日前瑞安集團舉辦50+周年晚宴，朱玲玲都有陪老公出席慶典，擔任主持人的區永權同麥美恩在IG分享當晚的照片，區永權寫道：「一個令人聲沙，又High到爆炸嘅Annual Dinner！疫情過後，終於可以面對面見到大家！瑞安集團50+周年晚宴，圓滿成功，多謝大會嘅邀請，Good show！」

瑞安集團50+周年晚宴。（IG@mr.albertau）

相中所見，身穿黑色繡花連身裙的朱玲玲，戴着一串翡翠頸鍊，造型十分雍容華貴，風采不減當年，不愧是公認的最美港姐。而羅康瑞就以中山裝現身，年屆75歲的他已經滿頭白髮，但精神奕奕，感覺斯文儒雅。羅康瑞是鷹君集團創辦人、億萬富豪羅鷹石的兒子，一手創辦瑞安集團的他擁有多間上市公司，身家逾百億。羅康瑞與前妻何晶潔育有一對仔女羅俊誠及羅寶瑜，身為集團接班人的羅寶瑜亦有出席晚宴，以一身白色晚裝上陣的她，打扮簡單又不失氣質。

身為集團接班人的羅寶瑜亦有出席晚宴。（IG@mr.albertau）

朱玲玲在1977年當選港姐冠軍後，翌年與霍英東長子霍震霆結婚，兩人於尖沙咀美麗華酒店筵開360席，開創港姐嫁入豪門先河。直至2004年兩人正式離婚，2007年朱玲玲被爆與羅康瑞拍拖，曾有傳羅康瑞苦戀她8年，二人翌年低調拉埋天窗，朱玲玲亦成功再嫁入豪門。不過有傳羅康瑞的一對仔女對於爸爸執意迎娶朱玲玲過門感不滿，關係破裂，但今年年初三人一起接受福布斯（Forbes）訪問，打破盛傳多年的不和傳聞。報道指，瑞安集團繼承人羅寶瑜和弟弟羅俊誠將共同管理公司。

羅康瑞兒子羅俊誠和太太Joyce。（IG@joycechiang）