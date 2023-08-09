64歲莫華倫與嬌妻度蜜月全面回春　盤點老夫少妻李龍基發展爺孫戀

現年64歲的莫華倫在上個月與著名女高音歌唱家王冰冰於意大利科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，新婚的他們早前在威尼斯度蜜月，王冰冰在社交平台曬出一系列蜜月照，莫華倫攬實老婆，並錫錫愛妻的臉頰，十分甜蜜，當中以粉紅色貼身短裙上陣的王冰冰，大騷凹凸有致的姣好身材，相當搶鏡！雖然兩人年齡差距大，但完全無損他們夫妻之間的感情，而莫華倫似乎亦被熱情如火的嬌妻感染，在機場手舞足蹈，愈活愈年輕！

蜜月之旅！（小紅書圖片）

王冰冰曝光莫華倫私下活潑的一面。（影片截圖）

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其實老夫少妻的組合在圈中並不罕見，雙方克服代溝，相愛相守，力證年齡絕對不是愛情障礙，修成正果！

李龍基

現年72歲的李龍基與比他細36歲的Chris Wong近年愈愛愈高調，經常出雙入對，李龍基透露將會與女友在今年內結婚，更指兩人不但完全冇代溝，性生活亦非常協調。李龍基亦已將7個物業全數歸於Chris名下，保障對方生活無憂。自誇仍「有心有力」的李龍基早前更代言男士產品，分享保持精壯活力的心得，對於擁有一位年輕貌美的女友，他亦倍感自豪，笑言不介意身邊朋友羨慕或妒忌，但亦坦言女友如此高質，自己難免會有壓力：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」

李龍基與比他細36歲的Chris Wong近年愈愛愈高調，經常出雙入對。（IG@chrisart1017）

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郭富城

天王郭富城（Aaron）在2015年高調認戀內地模特兒方媛，兩人在2017年結婚，踏入人生另一階段。婚後方媛專注照顧兩個寶貝女Chantelle及Charlotte，一家四口幸福美滿。早前Aaron深夜出Post，高調為老婆慶生，並甜蜜寫下：「親愛的老婆，生日快樂，與妳共舞」，並分享了一家四口溫馨慶生的全家福，兩個女兒的正面亦隨之曝光，完全遺傳到父母的高顏值，相當可愛！現年57歲的Aaron無論身材還是外表都Keep得相當好，與老婆合體完全看不出年齡相差22歲！

郭富城（Aaron）為老婆方媛慶祝生日。（微博@郭富城）

一家四口好溫馨！（微博@郭富城）

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