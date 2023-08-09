亞洲超星團｜男版迪麗熱巴話題高　網友批評只有3位睇得入眼

由 TVB 聯同內地制作團隊合作打造的全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，近日正式作出官宣，公布來自亞洲不同國家﹑地區的65位參賽者，頓時成為微博熱搜，廣受討論。而單從宣傳照可見，65位參賽者的顏值各有優點，但不少網友卻批評難以入眼，在眾人當中只三位較為突出，而香港代表之一的丁子朗更被評得一文不值，認為另一小生吳偉豪的顏值更高，應該派他出來選秀。

TVB 聯同內地制作團隊合作打造全新偶像選秀節目《亞洲超星團》。（《亞洲超星團》微博圖片）

從65位參賽者的照片可見，他們的長相各有特色，當中不乏花美男﹑陰柔系﹑氣質型﹑陽光型等，但單從宣傳照可見，不少網友就認為大部份男生的樣貌難以入眼，在沒有正式比賽了解他們的內心世界﹑實力前，單從審美角度上只有三位深得較多網友喜愛，認為他們長相端正，相比之下更有星味。

第一位就是陳鑫昊，現年21歲的他是樂華娛樂旗下男子組合BOYHOOD成員，其五官端正，特別是一雙臥蠶桃花眼相當吸睛，有文青氣質活力，讓不少網友看好他，更紛紛為他打氣投票，而第二位就是樂華練習生的奧利，長相精緻的他文質彬彬，某角度的神態更被指神似男星王一博，而第三位就是來自新疆的艾克力亞，其五官立體且深邃，長相精緻被網友稱讚是一張高級臉，更直言其與迪麗熱巴相似，獲封他是男版的迪麗熱巴，令不少網友留下深刻印象。

網友認為陳鑫昊﹑奧利同艾克力亞的顏值最好。（《亞洲超星團》微博圖片）

而TVB派出的參賽男星當中，現年26歲的上位小生丁子朗最較為人熟悉，但網友大部分給予他負評，認為其長相相比其他人明顯遜色，而且在他身上看不見有年青偶像的特質，完全沒有星味，更直指另一小生吳偉豪更勝於他，大家留言表示：「長得可不像97的」﹑「香港真的沒帥哥」﹑「樣子真不行」等，將他批評得一文不值。

網友認為吳偉豪好過丁子朗。（《亞洲超星團》微博圖片﹑riccong＠IG）