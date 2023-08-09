楊千嬅巡唱玩躺着唱歌　唱功獲讚網友肯定實力派歌手地位

正在舉行《 My tree of live世界巡迴演唱會》的楊千嬅，最新一站來到肇慶市開唱，吸引不少粉絲捧場，現場座無虛席，氣氛相當之好。而在其中一個演唱環節中，她就選擇躺在地上唱歌，表演穩定且充滿情感，演唱畫面相當漂亮，獲得不少網友認同其是實力派歌手，激讚現場唱歌猶如在聽CD，對她有讚無彈。

楊千嬅巡迴演唱會最新一站來到肇慶市。（楊千嬅微博圖片）

從網上曝光的影片可見，身穿露肩長裙的楊千嬅，躺在地上唱歌，心情非常好的她伴隨着音樂奏起唱起歌曲《假如讓我說下去》，其雙眼一直看着上空一邊唱歌，呈現出放鬆的狀態，氣息平穩唱得投入且充滿情感，更時而側面看着台下觀眾同大家互動，整個畫面相當漂亮有設計感。

楊千嬅躺下來唱歌。（影片截圖）

同全場大合唱。（影片截圖）

而在唱到副歌的時候，她就突然起來坐着唱歌，同全場粉絲來個大合唱，美妙歌聲環繞四周，掀起全場高漲，氣氛相當之好。而在唱完後她就整個人站起來，笑言躺下來唱高音的時候是有難度的，但她依然做得到，難怪獲得不少網友激讚其唱功了得，躺下來唱依然平穩好聽，肯定她的唱歌實力，直言彷彿在聽CD般，大家紛紛留言表示：「實力太強了」﹑「唱功那是一頂一的」﹑「唱歌好穩」等，揚言喜歡楊千嬅是有福氣的。

成功完成肇慶站演唱會，楊千嬅亦有感而發：「感謝肇慶站所有充滿愛的小星星，感謝整個團隊給我的養分和力量。我們一起光合作用中，最重要的還是每位入場觀眾的支持，我們一起用音樂繼續灌溉。」

楊千嬅被讚唱歌有實力。（楊千嬅微博圖片）