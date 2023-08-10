吳鎮宇兒子Feynman自曝「本身有病」　宣布退出微博：有點累了

吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）2014年因參加內地真人騷《爸爸去哪兒2》為觀眾熟知，近年經常在微博與網友互動，憑藉真實搞笑的性格圈粉無數，坐擁105.8萬粉絲，備受網友歡迎。然而，9日晚，Feynman突然在微博發文宣布退出，即刻引起熱議。



Feynman在《爸爸去哪兒2》中非常可愛。（節目劇照）

Feynman在文中解釋道：「互聯網是一個神奇的地方。上一秒誇你的人下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博號來發微博的時候也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力。」其後他透露：「我本身也是有病，而我還有很多想做的東西。加上現在我的賬號都會引起注意，好的有壞的也有，影響的（得）比較大。」Feynman隨文附上18張成長照片，當初的可愛小朋友，眨眼已成長為一個14歲少年，令網友們都相當感觸。

Feynman全文。（微博截圖）

事後，大量網友都紛紛湧入Feynman微博留言，儘管不捨得，但也非常支持他的決定：「可以不要刪過往的微博嗎費曼，我想天天考古」、「去做你想做的吧，記得要做個快樂少年」、「互聯網確實是這樣，不過你的微博真的給我們帶來很大的快樂啊，捨不得」等，而爸爸吳鎮宇也轉發該微博寫道：「今年暑假後，他便是一個高中生，要準備高考，感謝大家陪伴他衝浪，亦欣然看到他未被浪沖走。希望有一天他會踏浪而回。爸爸Love you」非常溫馨。

吳鎮宇欣慰見到兒子沒有被網絡環境或人氣影響。（微博截圖）