Jennie@BLACKPINK驚見被官網除名　疑不續約消息瘋傳微博

韓國女團BLACKPINK日前慶祝7周年，四位成員續約與否一直是各界關注。昨晚（9日）有內地粉絲發現Jennie被YG娛樂其中一個官網除名，因此疑不續約消息傳遍微博，粉絲都相當緊張。



粉絲驚見Jennie被官網除名。（YG ENT）

Jennie疑不續約的消息瘋傳微博。（IG/@jennierubyjane）

有粉絲驚見BLACKPINK全球周邊的販賣網站上沒有Jennie的名字，即使她的專輯依然可以購買，但個人周邊商品唯獨沒有Jennie的周邊。對於官方突然將Jennie除名的舉動，粉絲猜測可能與她不續約有關，消息昨晚起在微博開始瘋傳。此外，有粉絲也發現Jennie最新的Solo歌曲《You & Me》昨日成功登記在美國作曲家、作家和發行商協會（ASCAP）下，未知是否之後的個人活動會以甚麼形式進行。

BLACKPINK仍未有續約消息。（IG/@sooyaaa__）

BLACKPINK今年合約到期，至今仍未公布會否全員續約。早前曾傳出Lisa被外國公司以高價招手，Jennie和Jisoo亦無意續約等，但至今仍未有官方確定消息。早前有韓國證券圈人士透露，BLACKPINK續約金可達15億韓元（約892萬港元），但考慮到組合全球性的知名度，有機會再比預期高外，收益分配也相信能得到80%或以上。

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