前亞視一線女星北上回流TVB電視城開工　疑被指亞視味濃火爆回應

51歲張文慈（Pinky）近年轉戰北上帶貨直播，2021年4月移居上海，之後解約又先後搬到廣州和深圳定居，仲大曬新居。正當大家以為她終於開展美好生活時，近日張文慈又宣布暫別直播，大呻每次直播起碼5、6小時，加上親自落手落腳揀貨出貨，搞到身心俱疲。此話一出Pinky被誤會為情緒出現問題，事後她更要出面澄清無問題。

張文慈收到張柏芝送嘅生日禮物！（IG/@pinkycheung930）

Pinky日前終於回港，抵港不久便立即到無綫（TVB）開工為新劇《死無對證》試造型，她即拍片記錄暌違幾年返TVB的片段，她試完造型立即到心心念念多時的TVB Canteen歎下午餐，又開心同TVBuddy打卡，看來對事業再開啟新篇章感到大為興奮。張文慈以一身藍色牛仔連身衫現身電視城，活潑又可愛，年逾50歲仍然後生靚女。

張文慈在1996年亞姐中晉身前八名，並得到「最完美體態獎」。（網上圖片）

不過未知是否太久沒在港露面，竟有內地網友只記得她多年前在亞洲電視的作品，並留言發文問：「你不是atv的嗎？甚麼時候過了tvb的？」Pinky回覆相當直接，「有冇攪錯 幾個世紀以前的事啦，戲都拍了好幾部」，網友續回覆表示不記得她在TVB拍過戲「沒看過你在tvb拍的戲，還是以前在atv的戲好看」。其他網友笑稱該網民脫節「斷網好多年」。

當年在亞視的張文慈。（《我和僵尸有個約會》劇照）

Pinky於1998年於經典電視劇《我和殭屍有個約會》飾演「山本未來」一角深入民心，2010年她離開亞洲電視，再轉投TVB，拍了幾部劇集，演技大獲好評，2021年再轉戰帶貨直播。她2016年曾受訪談及脫離亞視後終於脫貧：「我好感恩，因為好早就離開咗亞視，脫貧咗好耐！」

Pinky久違回港重返TVB電視城：

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