專訪｜林夏薇多次隱瞞父母上門Casting　難忘當年跑龍套被呃30蚊

01娛樂節目《摸杯底》邀請林夏薇擔任嘉賓。林夏薇在節目內大談同周嘉洛拍攝TVB新劇《寵愛Pet Pet》的合作淵源、投入拍劇同老公分房瞓、跑龍套被呃30蚊及蠟燭火燒雪櫃的故事。早年曾傳唔續約以家庭行先及調理身體停工生仔，林夏薇毫不忌諱直言：「佢體諒支持我嘅工作，我同佢分房瞓。」

01娛樂節目《摸杯底》邀請林夏薇擔任嘉賓。（林通賢攝）

曾被周嘉洛嫌棄太正經：以為唔係我拍係有啲開心

林夏薇與周嘉洛在TVB新劇《寵愛Pet Pet》中發展姊弟戀，對此，她說：「在生活上未曾經歷過姊弟戀，朋友都係全部大過我嘅。」談及同周嘉洛合作淵源，她表示：「第一次同周嘉洛合作我都好期待，都有睇過佢其他嘅作品，覺得佢幾得意，欣賞佢創作嘅思維，我都想試吓有新嘅拍檔有火花。我都有啲擔心嘅，因為我未試過同細過我嘅，佢都細我七歲幾。」她指周嘉洛曾透露：「本身以為唔係你拍係有啲開心，佢心諗應該同薇薇夾唔到，佢咁正劇咁正經。點知一開劇，佢覺得我仲傻過佢，佢形容我係癲嘅，拍戲嘅時候好戲癡，好喺戲劇世界裏面。」

林夏薇日前同周嘉洛出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》宣傳活動。（張祖銘攝）

林夏薇談及同周嘉洛合作淵源。（林通賢攝）

抽離唔到角色 同老公分房瞓

拍劇經驗無數的她坦言曾抽離不到角色，她分享：「拍《七公主》真係抽離唔到，嗰種情感抽離唔到。因為《七公主》真係一個好悲情嘅人物，因為係好愛佢個老公先會咁癲，成日去撩事鬥非，係因為佢好想尋死，佢次次自殺啲人就要救佢，佢死唔到，咁佢成日都會話不如你殺咗我。」她又指實際上每日拍完收工也會喊好耐，她說：「每日拍完收工返嚟都會喊好耐，我老公半夜起身問我有冇嘢，不過佢都已經習慣咗，另一半真係好緊要，佢體諒支持我嘅工作，我同佢分房瞓。」

林夏薇與老公莫贊生。（視覺中國）

隱瞞父母親自上門敲門 Casting曾經歷跑龍套被呃30蚊

提及成名背後的辛酸，她透露：「我住過地下室，跑龍套，仲要被呃錢。我好珍惜每一次演出嘅機會，唔覺得辛苦，好感恩，仲可以追逐自己夢想，做到自己鍾意做嘅嘢係好難得。」她又憶起當年去考大學，其實身邊並沒有任何親友陪伴。她續指有機會去北京可以去到劇組，好積極去應徵臨時演員，希望可以參與到。她又說：「以前邊有咁好有公司安排，現在有穩定舒適嘅生活。以前我要自己準備資料，去每個劇組敲門，先會有機會，當時我阿爸阿媽唔知。過程中遇到好多白鴿眼，人哋唔會睬你，根本唔識你。當時跑龍套係上埋山去郊區地方同男主角同場，負責拍手，被呃30蚊演出費收唔返！」回顧這段時光，她坦言：「我覺得到而家我好感謝佢哋，遇到嘅挫折喺人生之中，令我成長之中嘅過程。」

林夏薇憶起當年去考大學，其實身邊並沒有任何親友陪伴。（林通賢攝）

林夏薇多次隱瞞父母上門Casting。（林通賢攝）

精心為老公送上驚喜 結果蠟燭火燒雪櫃

與老公莫贊生（Jason）結婚8年，她分享最難忘的一件事就是她曾精心為老公送上驚喜，結果蠟燭火燒雪櫃。她說：「有一年佢生日，通常啲人可能覺得我送都係貴，但係我哋送都係好驚喜，我喺可樂印上佢個名送畀佢當祝福。跟住我就將個蛋糕點咗個蠟燭，原本我以為好快，點知燒咗全個雪櫃！」她解釋：「因為我想將個雪櫃點晒燈，好靚，將啲可樂擺得好靚，但因為我哋吹蠟燭時間拖得太慢，因為太熱雪櫃穿咗個窿。」

林夏薇分享與老公莫贊生（Jason）最難忘的一件事。（林通賢攝）

無理會網民批評「視后」結果 隔日再連踩拍足30個鐘

2021年她憑劇集《七公主》飾演「顧語嫣（Grace）」一角在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女主角」獎，不過一直被網民爭議討論，對此她坦言：「我未去諗過呢樣係點解，我真係忙到連頒奬典禮當日淨係記得拎完獎，之後又要連踩拍足30個鐘。」