李玟Coco被爆6月曾輕生遭老公冷待　Bruce知情者澄清有另一版本

李玟（CoCo）於7月5日逝世，終年48歲。台媒今日有傳聞指李玟早於6月已有輕生行為，雖之後有被救回，但老公Bruce（樂裕民）並未有將消息傳遞給其家人，更甚至冷血到隔日就飛往夏威夷度假。有報道引述爆料者，指Bruce行徑令人側目：「CoCo最需要他的時候，他永遠都不在，所以他被罵是冷血動物、謊話連篇的Liar，都剛好而已」。不過，有Bruce身邊人向《香港01》表示，事實並不是如此。



李玟於7月5日逝世，終年48歲。（Facebook圖片）

Bruce身邊人表示，6月29下午，Nancy（李玟二姐，李思林）其實是知道此事的。當天因為Nancy一直按門鈴沒人應門，所以她曾向酒店員工要求打開Coco的套房的房門。其後打開房門後，Nancy看到Coco「不舒服」，就要求四季酒店職員代為打999求救。救護車到達後就前往瑪麗醫院，在途中Coco老公Bruce才被告知此事，但當時他已在飛往洛杉磯的飛機上，至於Bruce為何前往洛磯，原來是他要親自安頓母親去夏威夷居住，所以有非去不可的理由，而安頓好媽媽後，Bruce即時飛返香港。

李玟與Bruce。（VCG）

Bruce身邊的知情者表示，Bruce只想澄清：「Bruce在6月29日對李家隱瞞了這件事，並選擇＂去夏威夷＂是個謊言，因為Nancy當日親身經歷整個整個過程，而四季酒店員工亦在場目擊一切。」