網紅爆微辣已遣散員工執笠　流出藝人接Job身價單呢3位稱冠

微辣前經理人阿晶（Jane）上月在家中服藥燒炭輕生，終年29歲。阿晶的死引起網民哄動，她生前曾在社交平台揭露自己被欺凌及患上抑鬱症，矛頭更直指她的舊公司微辣，令到微辣及旗下藝人的社交網站均遭到網民洗版式炮轟。前日（10日）微辣官方宣布暫停更新，網上還有疑為微辣內部信件流出。

微辣宣布停更。(ig圖片)

疑似微辣內部信件流出。(網上圖片)

而在微辣宣布暫停更新之後，網上就流出疑似微辣藝人的身價表，列明每位藝人的各項收費，當中包括拍攝劇情片、唱歌表演、主持婚禮、分享講座、出席活動、出vlog以及IG story。從價目表中可見，最高收費的藝人是加蔥、豪Dee以及霍哥，3人同樣收15至17萬拍一條1至3分鐘的劇情片；創辦人六毫子與多姐的劇情片收費則是11至12萬。這個網上流傳的價目表並沒有註明有效年份，故並不知道有關收費是否最updated的。

另外富二代網紅Sean Lam昨日（11日）就於他的IG出post以「獨家爆料」為題，寫道：「有廣告商向微辣追款，其中有兩宗涉及違約；另外有合作公司指原定需於六月到期付款的工作，至今還沒找清，致電六毫子則無人接聽。微辣員工已經收到通告被遣散，並透露微辣文化已向業主發出退租通知書，於月底中止租約。」大爆微辣公司已執笠。

網紅Sean又爆料。(ig圖片)

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