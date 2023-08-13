「港版羅拉」戴眼鏡有驚喜紋身搶鏡　超強臂力不輸男人惹心痛

有「港版羅拉」之稱的運輸工人朱芊佩（小朱），在2017年因被網民拍下其工作照片，憑住媲美明星的外貌而火速爆紅，當時被傳媒爭相報道，更封她為「港版羅拉」、「運輸界羅拉」、「最美搬運工」等。朱芊佩曾一度涉足幕前工作，拍過廣告、MV、也參演過多個電視節目，不過她並沒有選擇在娛樂圈發展，而是繼續她的搬運工作。雖然她近年已沒有再現身幕前，但仍有不少網民特地去她經常出沒工作的地方去偶遇她，並拍照拍片放上社交網分享。

近日有網民連日來都去守候朱芊佩，足足找了她7次，頭4次都撲空，第5次與她擦肩而過，發現她時她已經上車離去，到了第6次和第7次才能與她正面遇上，還拍到她工作時的情況。該名網民寫道：「見到朱朱的第一印象是好年輕，個子不高，聲音里帶著一種謙遜與柔和，完全沒法與搬運工聯繫在一起。」並附上一段朱芊佩在做運輸工作時的短片。

港版羅拉近況曝光。(小紅書)

片中的朱芊佩正忙碌地在搬貨送貨，穿上小背心、短褲及登山靴，將一箱箱重貨搬來搬去，又將大大袋貨攬在胸前，總之就十分辛勞，全是體力勞動，見她大汗疊細汗，卻仍面露笑容，靠自己的勞力賺取生活所需，超強臂力更是不輸她身旁的大隻佬，實在令人敬佩。她有時還會戴上眼鏡展現出不一樣的氣質，勁有新鮮感，也增添了幾分斯文溫柔的感覺。而她雙臂上和背上尾龍骨位置的紋身亦相當搶鏡，不少網民都大讚她很值得欣賞，亦有網民心痛她一個女生為了生活要如此拼搏。

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朱芊佩當年成為新聞人物後獲得不少拍攝廣告的機會。之後她更紅到內地，參與拍攝內地節目《送一百位女孩回家2》及《新相親大會》。她在2018年節目《送一百位女孩回家2》中透露自己19歲便已經從事搬運工作，雖然過往曾做過其他工種，包括文員、酒店接待員、保安員等，但因為人多是非多，她亦厭倦要戴着假面具同人交往，所以寧願選擇做搬運工，較少事非、紛爭，日子反而輕鬆。長期體力勞動的朱芊佩練出一身肌肉，當時月薪18,000港元的她，只租得起月租6,500港元、5平方米（即53.8呎）的劏房，她又曾試過睡在貨車車斗、在果欄沖凍水涼，但她仍保持樂觀心態，覺得自己「有汗出有糧吃」，一點都不辛苦。

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朱芊佩硬朗的形象、樂觀的態度令人敬佩，2019年獲邀參加內地節目《新相親大會》，她在節目中大變身後登場，相當有氣質，更成功與身高186cm、內地主持人榮迪申配對成功，但兩人最後因性格、工作差異等分手收場。其後朱芊佩曾擔任譚詠麟歌曲MV女主角，又曾與林子祥拍攝宣傳片，參加歌唱比賽節目等等，一度活耀在演藝圈中，但近年已回歸平淡生活，2020年更成功考到貨van車牌！