蔡卓妍驚爆分手富三代石恆聰結束6年情　傳男方花弗與C小姐走近

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情至今，拍拖六年，早已是公認的一對。據悉，兩人拍拖不久已展開半同居生活，阿Sa亦早已融入男友石恆聰家庭，不時參與男友的家庭聚會，與未來奶奶及其男友妹妹關係都非常要好。阿Sa對石恆聰愛得認真又專一，兩人相愛多年，她早已認定對方為結婚對象。正當外界以為兩人感情穩定，阿Sa隨時嫁入豪門，今日卻有報道指阿Sa與石恆聰原來已經正式分手。有傳兩人分開的導火線主要是男方未定性，石恆聰浪子性格似乎未玩夠，阿Sa與對方在結婚一事上一直得不到共識，以致6年情告終。

蔡卓妍。（微博@霍汶希Mani）

報道指隨着阿Sa近年專注內地發展，令到她與石恆聰經常分隔兩地，雖然阿Sa曾透露男友有北上探班跟她見面，但其實兩人因為聚少離多，感情已大不如前，前年更一度傳出分手，當時阿Sa以：「無中生有」來回應分手傳聞，否認與石恆聰分手。

阿Sa與百億男朋友石恆聰感情穩定。（視覺中國）

可是，有傳兩人月前已經正式分手。據悉男方與阿Sa拍拖之後，依然經常去夜蒲玩樂，又毫不避忌與女性朋友私底下約會，顯然並未修心養性，更會趁阿Sa出trip期間玩失蹤，還與圈中一位C小姐特別玩得埋。

有指阿Sa亦知道男友與C小姐過從甚密，不過阿Sa自覺自己這個年紀很難再找到一個合適的對象，亦不想改變現況，故一直啞忍。阿Sa一心想與男友結婚生小朋友，組織幸福家庭，但她最近得知石恆聰與C小姐關係愈來愈親密，終於意識到與石恆聰的一段感情並沒有結果，故她只好下定決心忍痛分手。

2018年12月，阿Sa與石恆聰 (右一) 結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

以往阿Sa放假便會與石恆聰拍拖旅遊享受二人世界，但近月阿Sa突然放長假，卻是與家人朋友不停旅遊，並不見石恆聰同行，可見兩人分手早已有跡可尋。據悉，今次雖然是阿Sa主動提出分手，然而她內心其實受到很大創傷，分手一事對她打擊極大，所以她的家人朋友都陪她去旅行散心。有指石恆聰亦曾試過努力箍煲，希望與阿Sa重修舊好，不過阿Sa心意已決，為這段6年情劃上了句號。

阿Sa近日與家人一起旅遊。(蔡卓妍ig)

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