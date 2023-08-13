蔡卓妍承認與富三代石恆聰分手6年情斷　親揭分開真相坦言有問題

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情至今，拍拖六年，早已是公認的一對。據悉，兩人拍拖不久已展開半同居生活，阿Sa亦早已融入男友石恆聰家庭，不時參與男友的家庭聚會，與未來奶奶及其男友妹妹關係都非常要好。阿Sa對石恆聰愛得認真又專一，兩人相愛多年，她早已認定對方為結婚對象。

蔡卓妍。（微博@霍汶希Mani）

正當外界以為兩人感情穩定，阿Sa隨時嫁入豪門，今日卻有報道指阿Sa與石恆聰原來已經正式分手。有傳兩人分開的導火線主要是男方未定性，石恆聰浪子性格似乎未玩夠，阿Sa與對方在結婚一事上一直得不到共識，加上石恆聰與圈C小姐最近關係愈來愈親密，以致這段6年情告終。

阿Sa與百億男朋友石恆聰感情穩定。（視覺中國）

對於被爆與石恆聰分手，阿Sa今日已向傳媒親證分手消息，坦言兩人已經分開了一段時間，但並不是因為第三者，雙方亦沒有嗌交，可說是和平分手。阿Sa表示她與石恆聰依然是很好的朋友，不過兩人分開就當然是有些問題存在，然而是什麼問題只需要他倆自己知得就可以，不需要跟別人交代，她又多謝大家的關心。

2018年12月，阿Sa與石恆聰 (右一) 結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

阿Sa近日與家人一起旅遊。(蔡卓妍ig)

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