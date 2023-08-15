鄧月平堅稱冇同劉馬車拍過拖　出面澄清：背對鏡頭女仔唔係我

鄧月平（Larine）今日（15日） 以嘉賓身份出席香港電台新節目《Pet Pet搞邊科》。Larine接受《香港01》訪問表示：「我養咗佢差唔多七年啦！佢而家六歲幾就嚟七歲，網上成日見到拉布拉多嘅狗仔影片，覺得佢哋識得清潔屋企執垃圾，覺得佢哋係一個好識照顧主人嘅狗，好有目的性咁樣想養。」

鄧月平（Larine）今日(15日） 以嘉賓身份出席香港電台新節目《Pet Pet搞邊科》。（張祖銘攝）

她又分享現時所養的拉布拉多是數年前是朋友送的，並表示：「佢嗰陣三個月大，好細隻可以匿埋到屋企啲櫃桶，喺個櫃底睇住佢慢慢越嚟越滲咗入去。」至於與狗仔最難忘的經歷，她憶述：「有一次佢無啦啦對住空氣吠，跟住我就驚，點解無啦啦對住空氣吠，我心目中嘅布賴係好英勇咁樣拯救我，突然推我去玻璃窗前面，原來係對面開緊party，佢覺得好嘈！」

鄧月平她又分享現時所養的拉布拉多是數年前是朋友送的。（張祖銘攝）

講到上月劉馬車在社交網站公開與她數年前的合照，更指曾經與她交往。她立即否認，馬上澄清：「佢都黐線，我就嚟報警。」被問到當時有否真正追求過，她說：「冇，佢係我一個朋友嘅朋友嚟嘅，我哋好似見過兩次左右，多謝馬車哥嘅厚愛，佢嘅社交平台都係一個好多人關注嘅平台，將啲精力擺喺好人好事上面對佢來講，對個社會會有益啲同健康。」她續指現階段完全沒有跟對方聯絡過，並表示：「我之前睇林俊傑演唱會有見到佢想衝上台搞事，嗰一下都心諗做乜嘢！」對於網民只當年與劉馬車合照的時候比較親密，她表示：「同Fans同埋朋友影相都比較Close，但其實劉馬車上載兩張背對鏡頭的女仔唔係我本人，所以我覺得有啲奇怪，但我覺得唔緊要，網上世界嘅嘢大家開心，當茶餘飯後笑料一則 」 。

鄧月平堅稱冇同劉馬車拍過拖。（張祖銘攝）