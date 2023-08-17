汪詩詩66歲媽媽凍齡有術勁搶鏡　自小為女兒鋪路嫁入豪門做闊太

甄子丹與汪詩詩早前趁着結婚20周年之際，在意大利科莫湖（Lake Como）補辦婚禮，除了家人之外，還廣邀圈中好友，場面非常熱鬧！雖然婚禮已圓滿落幕，但出席的賓客仍陸續在社交平台分享靚相，而汪詩詩媽媽日前就在IG Post出一輯獨照，並寫道：「IG的朋友們好，好久沒發啦！」相中身穿Tube Dress的汪媽媽對着鏡頭大擺Pose，舉手投足都充滿自信，將頭髮全部梳起的她，佩戴鑽石頸鍊，打扮高貴優雅。

甄子丹與汪詩詩早前趁着結婚20周年之際，在意大利科莫湖（Lake Como）補辦婚禮。（IG@sweetcil）

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已經66歲的汪媽媽保養得宜，肩頸線條完美， 外表相當凍齡。其實汪媽媽過往亦不時與女兒及女婿一起出席活動，面對鏡頭表現從容，而她與女兒汪詩詩及汪圓圓站在一起就像三姊妹一樣，她亦曾自言很貪靚，但就沒有刻意去保養自己，只是多年來保持自律的生活習慣。

雖然汪媽媽不是藝人，但無論氣質還是儀態都絕不輸蝕，而她不但對自己有要求，對兩個女兒亦嚴加管教。有指汪氏一族在加拿大從事珠寶生意，有「加拿大鑽石大王」之稱，而汪媽媽教育女兒們都嚴格按照歐洲王室的禮儀，若然失態或沒有禮貌就會受到懲罰，18歲前不準拍拖，在汪媽媽的調教下，兩姊妹都大方得體，完全符合豪門新抱的標準。

汪媽媽與女兒汪詩詩及汪圓圓一起就像三姊妹一樣。（IG@sweetcil）

2003年汪詩詩與甄子丹結婚，片約不斷的甄子丹身家豐厚，名下物業眾多。而汪圓圓就嫁給了身家百億的「玩具大王」蔡志明兒子蔡加讚，據知蔡家當年豪花8億港元迎娶汪圓圓，其中包含6億豪宅、800萬現金，更有5000萬珠寶首飾。婚後汪圓圓先後誕下一女兩子，而她亦淡出演藝圈，專心照顧家庭。至於汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）亦嫁得好，她在2019年與整形外科名醫金永強之子金承威（Kenneth）結婚，Kenneth系出名門，爸爸是名醫，舅父是零售業大亨潘迪生，Kenneth亦年輕有為，開拓了不同行業的生意，對老婆更是寵愛有加！

似三姊妹！（IG@wrini）