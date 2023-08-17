王晶愛女王子涵宣布離巢　8年仍星途平平：我屋企三代都係tvb岀嚟

八年之間我成長了不少 感謝這個地方給了我不少學習的機會 感覺像讀了一個碩士課程 一個全方位人生嘅課程 感謝每一個同我渡過這八年的人 在這裏的經歷對我來說真的很寶貴 因為我實現了我從小的夢想 當一個演員 當一個主持 當一個演唱者 感謝每一個曾經支持以及討厭我的人 你們的每一句說話都成就了今天的我 我想好驕傲的説一句 我屋企三代都係tvb岀黎㗎 不要誤會我沒有放棄我的夢想 我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我 希望我會得到更高嘅成就 感激你們曾經喜歡過 Nicole, 崔美鳳, 辣椒仔, 砵仔糕, 多多同蔡玉餃亦都多謝你哋曾經喜歡姊妹淘，同埋揾食飯團嗰個傻大姐Dada