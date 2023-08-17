王晶愛女王子涵宣布離巢 8年仍星途平平：我屋企三代都係tvb岀嚟
撰文：黃欣華
出版：更新：
王晶愛女，現年33歲的王子涵（DaDa）今日（17日）突然宣布離巢，結束與TVB的8年賓主關係，她感觸寫道：「我屋企三代都係tvb岀黎（嚟）㗎，不要誤會我沒有放棄我的夢想！我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我，希望我會得到更高嘅成就。」王子涵當年自爆簽下八年長約，更得到父親王晶極力支持，更坦承全靠父親幫手「鋪路」。
全文如下：
八年之間我成長了不少 感謝這個地方給了我不少學習的機會 感覺像讀了一個碩士課程 一個全方位人生嘅課程 感謝每一個同我渡過這八年的人 在這裏的經歷對我來說真的很寶貴 因為我實現了我從小的夢想 當一個演員 當一個主持 當一個演唱者 感謝每一個曾經支持以及討厭我的人 你們的每一句說話都成就了今天的我 我想好驕傲的説一句 我屋企三代都係tvb岀黎㗎 不要誤會我沒有放棄我的夢想 我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我 希望我會得到更高嘅成就 感激你們曾經喜歡過 Nicole, 崔美鳳, 辣椒仔, 砵仔糕, 多多同蔡玉餃亦都多謝你哋曾經喜歡姊妹淘，同埋揾食飯團嗰個傻大姐Dada
王子涵2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年加盟TVB成為旗下藝人，之後曾參與《愛回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》等不同劇集的演出但8年來仍鮮有代表作，星途依然平平。早前，兩父女更齊齊現身內地網紅、粉絲過千萬的小楊哥的直播間，為了幫王子涵的抖音帳號谷人氣，王晶利誘內地網紅，更講明：「如果能點到5萬，我給你男二號。十萬，男一號，十萬以上，女主角任你挑。」
+27