林嘉欣離婚後即重投工作努力賺錢　化身韓妹狀態大勇重回顏值巔峰

剛剛踏入45歲生日的林嘉欣上月底宣布離婚消息，與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，震驚外界。她最近剛與囡囡於加拿大渡假完畢，即馬不停蹄投入工作，返港翌日便到韓國首爾拍攝廣告。對於曾到韓國出席多次品牌活動的嘉欣來說，原來今次是第一次在韓國進行拍攝廣告工作。

品牌負責人得知嘉欣生日於8月17日生日，特意驅車一小時前往首爾超人氣餅店購買牛角包蛋糕，為她送上驚喜。拍攝到了尾聲，背景音樂突然轉成韓文生日歌，聽著工作人員唱起韓文，嘉欣起初還有點惘然，直到蛋糕送到面前才肯定是為她預祝生日。嘉欣直言這是首次有人送韓式蛋糕為她唱韓文生日歌，感覺十分窩心。牛角包及咖啡是嘉欣每天不可缺的食糧，所以非常美味牛角包蛋糕正合她心意。

林嘉欣獲拍攝團隊為她慶生。

第三個第一次就是穿韓國傳統服式。在品牌旗艦店拍攝時團隊發現韓服，馬上起哄要一齊試穿行catwalk。換上韓服的嘉欣即被大讚滿滿韓國古典氣質。嘉欣表示:「想不到今次韓國工作可以經歷咁多個有趣的第一次，與韓國團隊合作非常愉快，加上今次廣告主題又和我最愛的moon jar有關，真係超期待廣告成品，雖然拍攝工作排得密密麻麻，但還有少少時間，到北村看韓屋，真係好開心。」

嘉欣完成韓國品牌廣告拍攝後第二天即著手預備展覽，她與攝影師余浩揚以及Cowrice的Philip和Grace合作，在深水埗大南街舉辦跨媒介藝術創作展《荒白》，展示她的陶藝作品。是此展覽嘉欣以黑色100件大大小小的作品陶土作品安排在展館的中央位置，取名「A Hundred Echoes」，隨意排在矮架上，營造出山河感覺。嘉欣表示：「啱啱過去嘅weekend有好多人去到gallery看展，已經賣出超過一半嘅作品。真係好多謝大家支持！展覽到8月27日，我會不定期在場導賞啊！」