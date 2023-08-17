吳卓羲搞玩具模型展曬300件珍藏　被問到菊梓喬：過嚟就過嚟啦

藝人吳卓羲今日（17日）現身澳門出席亞洲首個 AR 打造的玩具模型展覽「玩托邦吳卓羲藝術玩動收藏展」開幕典禮，為展覽正式揭開序幕。吳卓羲接受《香港01》訪問表示：「因為之前收藏咗好多，自己喺屋企睇或者自己喺展覽館睇太自私啦！今次好多謝贊助商又鍾意呢樣嘢，我哋嘅概念係玩動展，我帶着AR喺裏面，因為我錄左啲影片又介紹又宣傳我嘅公仔，其實係我自己嘅設計，佢叫『豬皮』，其實佢係我第一隻貓。」

吳卓羲今日（17日）現身澳門出席亞洲首個 AR 打造的玩具模型展覽「玩托邦吳卓羲藝術玩動收藏展」開幕典禮。（梁碧玲攝）

至於展覽館的花費，他說：「其實呢個展覽館，你哋陣間去睇就會知，其實要搬每一隻都好困難，因為每一隻都係好大隻，同埋需時一年時間去籌備同埋運輸。」提到是否自己構思，他分享：「一年前去構思，其實呢件唔係一件簡單嘅事情，其實啲雕像係超過20箱，唔係紙皮箱，係好巨型嘅箱，所以最大嘅『豬皮』係比較困難，佢哋啲材料係好實淨。」他續指不方便透露珍藏品價錢，因為有很多都是品牌或者朋友送。提到保險，他說：「呢一啲係贊助商負責，確實係幾多錢，我真係唔知！」

他指不方便透露珍藏品價錢。（梁碧玲攝）

提到現時養了11隻貓，會否曾經試過被貓整爛收藏品？他表示：「你唔講我都唔醒起，我屋企啲雕像都真係爛咗好多，因為我本身有一個位就要擺雕像，我個貓就喺嗰個位裏面生活，佢哋覺得好得意，尤其是啲鐵線，佢哋見到就會拍，啲雕像個頭就跌咗落嚟！」

吳卓羲坦言曾經試過被貓整爛收藏品。（梁碧玲攝）

講到下月生日怎樣渡過，他表示：「都係忙住綵排，差唔多係澳門都會有個演唱會，演唱會都有好多人表演，完成咗演唱會之後就飛馬來西亞去大灣仔嘅演唱會，嗰個演唱會就會有張智霖，謝天華！」

吳卓羲繼續落嚟好多演唱會。（梁碧玲攝）

被問到會邀請緋聞女友菊梓喬會否現身支持，他說：「過嚟就過嚟啦！唔嚟請都唔會嚟㗎！」提到會否邀請她做嘉賓，他大聲回應：「大灣仔喎！冇㗎我哋冇嘉賓㗎！我哋五個人表演已經好豐富。」另外會否選擇歌單的時候憑歌寄意，他笑說：「我哋自己嘅歌都唱唔晒，我本身都係唱兩手自己嘅歌曲，其他都係大合唱，容納唔到其他人全部都係大灣仔五個人唱。」