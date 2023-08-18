李玟疑生前淚控《中國好聲音》聲帶流出：在台上被人侮辱

華語樂壇天后李玟（Coco）上月初離世，令到不少歌迷非常痛心不捨。而在生前她曾參加過內地綜藝節目《中國好聲音》擔任導師，遭到不公平對待一事再度被掀起討論，近日微博就流傳一段疑是她控訴《中國好聲音》長達9分鐘的錄音檔，裡頭的她聲淚俱下還講到聲音沙啞「站在台上被人侮辱，被欺負。」再次引起網上不少討論。

coco在《中國好聲音》遭到不公平對待一事再度被掀起討論。（微博圖片）

當時錄製節目的Coco已經有腳在傷，原本在表演的時候與學員王澤鵬一同演唱，而且在事前已經與節目組達成共識，在正式表演時王澤鵬會站在她旁邊撐着，沒料到正式錄製時，節目組亦未能兌現承諾，最後只有她一個人穿上高跟鞋苦撐着表演，Coco非常不快又傷心表示：「走到另外一邊不站在我的旁邊，我站不穩，我沒有辦法撐，我穿着7吋高的鞋子，為了漂亮，為了這個節目好看，自己花錢去買衣服，最漂亮的衣服好嗎。你們那一天只是回覆了電視台，有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀，這個叫甚麼東西來的，好像上天逼我，因為我最能熬，我是最拼的，我拼命，都不要我拼，為了別人不是為自己。現在上天逼我，我不能了，我現在跳舞都不可以，跳舞是讓我最快樂的，我不可以。」

coco講到聲淚俱下。（影片截圖）

對於網上流傳錄音檔一事，《中國好聲音》節目組隨後就發文表示：「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音，李玟生前控訴《2022中國好聲音》，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」