中國好聲音｜學員為李玟發聲　揭節目黑幕：50萬換名次非空穴來風

華語樂壇天后CoCo李玟於7月5日逝世，事件震驚國內外娛樂圈，紛紛發文悼念。雖然距離CoCo離世已經個半月時間，但有關她的消息依然不斷。日前，網上爆出一段CoCo去年參加內地綜藝節目《中國好聲音》的錄音，時間長達9分鐘，當中她一邊控訴賽制不公，一邊哭訴自己被節目組羞辱，引起全網熱議，網民一致炮轟節目組，力撐CoCo。



李玟疑生前淚控《中國好聲音》聲帶流出：在台上被人侮辱

曾參加《中國好聲音》的學員李嘉捷在聽完錄音後大感氣憤，在微博發表長文痛斥節目組，為CoCo出氣。他在文中寫道：「50萬一個座位我相信絕非空穴來風……總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想象。想在節目裡走得後面，簽合同，十年打底。」他續指道，節目組不尊重參加比賽的學員，包括盲選的位次可以任改，臨錄製當日凌晨兩點接到通知，去另一城市，結果等了5小時，錄製提前終止，自己同很多學員都未能出場，且交通、住宿概不負責。最後，李嘉捷表示本身不想講，但看到CoCo的熱搜實在太氣憤，想為正義發聲：「好聲音節目組那些導演，問問自己的良心吧，欺負誰呢一個個的，為了金錢為了利益，已經把良心吃了。」並大罵導演「畜生」，可見相當憤怒。

李嘉捷全文。（微博圖片）

然而，長文發出後不久便被刪除，其後李嘉捷發文稱：「我沒刪，非我刪」，但再被刪除，今日（18日），李嘉捷微博發表聲明致歉：「本人於昨日發佈的微博內容，沒有事實依據，在此向社會各界以及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要再以訛傳訛，謝謝大家！ 」目前，他的微博顯示半年可見，已無任何內容。對此，網民大感震驚，紛紛在微博留言：「連coco都被藍台威脅，何況是他呢！藍台就是黑社會」、「我的天呐，在全國網友眼皮底下隻手遮天」、「被威脅了？？？」等。