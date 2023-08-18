李玟疑錄音檔流出遭到《好聲音》不公對待　被人請離台：去整我

華語樂壇天后李玟（CoCo）上月初離世，令到不少歌迷非常痛心不捨。而在生前網上曾流傳她一段參加內地綜藝節目《中國好聲音》擔任導師時，在錄製現場怒斥節目組賽制不公的影片，當時她已經獲得不少網友力撐。沒想到事隔多日後，近日微博就流傳疑是她淚控節目組長達9分鐘的錄音聲帶流出，怒斥節目組賽制不公，又不兌現承諾等問題，令她聲淚俱下還講到聲音都沙啞，出發點亦只是希望幫助一些熱愛音樂的孩子而已。

李玟疑生前淚控《中國好聲音》聲帶流出：在台上被人侮辱

coco生前曾怒斥節目組賽制不公。（影片截圖）

熱愛音樂的CoCo在去年的時候已發現罹患癌症，但她仍堅持參加節目，只因喜歡這個好節目，從錄音聲帶裡頭可以聽見她說：「我是在好聲音最後那一天10月14號忍痛，而且我的腿左腿像是那種hypothermia（失溫狀態）冷到是麻的。我們就跟他們說了，因為我不要人家看到我拿柺杖，也不可能坐輪椅，我一定要堅強，所以我死都要站在那個舞台。是，我去了好聲音，是把我的命不都不要了，我的醫生求我不要去，因為我這個乳癌是個taking in time bomb （定時炸彈），我也不管，因為好聲音我喜歡這個節目，我因為真的是愛這個節目，我覺得這些年輕人是充滿希望愛音樂，我們的共同語言就是愛音樂，我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因為I told the truth我說真相，這是事實，他們的賽制有問題。」

網上流傳疑是coco淚控節目組長達9分鐘的錄音聲帶。（微博圖片）

激動怒斥節目組的CoCo還講到聲淚俱下，因為當場講出了真相而被要求離開，令她相當憤怒：「這個導演的左右手，應該說她兩個最親近的助理開始說，你要馬上離開，你再不走的話我們叫保安來。這樣子跟一個28年，從來沒有聽過有一個人這樣子跟我說話。」聽得出她感到相當委屈。

coco生前在錄製現場怒斥節目組賽制不公。（微博圖片）

另外，當時已患癌又有腳傷的她，即使自己為節目付出了多少努力，仍然未被看見，她表示：「最後一集我看了，真的好像我沒去過一樣，我所有的努力，花的心思，一切都看不見，好像我沒去，好像我隨便，根本不用心，可是你知道我花多少的心思嗎？我也因為這樣子我的身體把它拉垮了。我希望你們好好聽住，永遠記得這一刻，我犧牲自己，是為了好聲音，為了這群學員這些孩子喜歡的音樂的，對音樂有希望的孩子們，不要命我也要去幫忙。」讓人聽了非常心酸。

coco是一位熱愛音樂的好導師。（影片截圖）