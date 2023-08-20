專訪｜歐倩怡會考5分變碩士考慮讀多7年博士　爆郭晉安有微言

01娛樂節目《摸杯底》邀請歐倩怡擔任嘉賓。在節目内大談工作近況、家庭生活、夫妻相處、流產經歷等。提到曾經歷過兩次流產，歐倩怡直言：「嗰陣時有打安胎針盡量想救，但係都唔可以勉強！」



01娛樂節目《摸杯底》邀請現年43歲歐倩怡擔任嘉賓。（梁碧玲攝）

離巢TVB最後一套劇做女二 同林峯有感情線

現年43歲的歐倩怡自中五畢業後參加無綫電視及華星唱片合辦的新秀歌唱大賽，得到唱片公司賞識簽約做歌手。1997年，歐倩怡主唱卡通片櫻桃小丸子的片尾曲《問題天天都多》而大受歡迎。後來有機會轉戰電視圈，先後為TVB拍攝13部電視劇。

歐倩怡轉戰電視圈，先後拍攝為TVB拍攝13部電視劇。（梁碧玲攝）

談及戲劇生涯發展，她分享：「04至05年我喺TVB最後一套劇。我嗰陣未結婚，套劇女主角有鄧萃雯同吳美珩。嗰陣時我個擺位都唔太差，可能都有二線尾。套劇感情線係同林峯，我嗰陣時都已經26歲，嗰陣時我好記得坊間都覺得我好難上到一線。」她續指因為自己外形比較細粒，並表示：「同埋我小丸子嘅形象太深入民心，擺脫唔到個印象，其實我真係冇做過兒童節目！」

受到舅父一句啟發 選擇退出娛圈考慮轉行

談到當初選擇淡出娛樂圈，回歸家庭的最大原因，她表示是受到舅父一句啟發，所以退出娛圈考慮轉行。她說：「嗰陣咁啱我16歲攞咗新秀嘅獎之後，華星嘅合約就自動簽約，我個舅父同我講，佢話我個演藝人生中做唔到梅艷芳，就不如唔好做。好深刻佢講呢一句說話，先會有先知先覺，一係你去到好紅，一係就早啲轉行，諗其他出路。舅父呢一個教誨其實都好深刻，呢一樣嘢都啟發到我應該要諗遠啲。」

歐倩怡受到舅父一句啟發，所以退出娛圈考慮轉行。（梁碧玲攝）

曾擔心同老公郭晉安做同一行會有危機

歐倩怡與老公郭晉安結婚16年，現時育有1子1女，2人一向是圈中的「模範夫妻」。她坦言其實十多年前已經有擔心過同老公做同一行會有危機。她說：「我覺得其實都係，個命運都安排咗係咁，你好似行去人生第二個階段，唔需要咁奔波勞碌，唔需要擔心拍完呢套劇有冇下一套，咁個人係穩定啲嘅。咁穩定啲嘅時候我又有危機，我覺得兩公婆做同一行，都有個危機，你睇吓疫情已經知啦！」她續指：「好似03年有沙士，嗰陣時阿媽入過醫院病房，佢係攞晒重型好似太空人咁入去幫人哋抽痰，我阿媽之前做廣華醫院，所以就有呢種意識。」

歐倩怡與老公郭晉安結婚16年，現時育有1子1女，2人一向是圈中的「模範夫妻」。（葉志明攝）

報讀市場管理學 望有助大仔升學填表考好學校

歐倩怡就讀於香港培正中學，1996年中五畢業後就踏入娛樂圈發展，她表示：「嗰陣時其實我同安仔（郭晉安）都冇點讀書，結婚生小朋友第一時間就係諗佢將來要考學校，報考學校需要填報名表，而通常都要家長嘅學歷，以及面試嘅時候要用多國語言嚟進行。其實我考到第一個學士學位，咁啱趕得切喺我大仔幼稚園畢業之前讀完，咁我個仔讀書填表嘅時候，我哋兩公婆是但都有一個有大學嘅學位。」她笑言其實為了孩子之外，讀書也是為了增進自己。

自爆會考得5分 英文電腦都唔識

談起再次升學讀學士班面對最大的困難，她說：「係英文，因為娛樂圈真係冇乜機會用英文，同埋嗰陣時大家都知道我會考得5分，我嘅中學淨係掛住玩。」至於讀書最辛苦的另外一點，她表示：「電腦，因為我20幾歲開始，我行咗好遠嘅路先可以攞到好多唔同嘅學歷，要用好多時間心血先可以完成。一講起電腦，我記得中四嘅時候當時嘅電腦係好大部，嗰個電腦當時係黑白有啲虛線，學咗一年我都唔知自己做緊乜嘢，所以我放棄報讀電腦堂。最大嘅障礙係因為最近讀書成日交功課都要用電腦填表，所以就真係要去學電腦。」

歐倩怡自爆會考得5分。（梁碧玲攝）

自爆老公郭晉安減少接劇 享受照顧家庭

被問到夫妻相處之道，現階段的她卻勇闖事業擔任營養師工作，她表示大部份時間是老公照顧屋企，並表示：「佢而家都有第二個生活模式，又冇以前咁樣劇接劇，同埋都有請人幫手。至於老公有否反對她去做全職工作，她說：「之前都有少少話吓！」提到夫妻協調工作方面，她笑言：「其實真係有啲唔啱啊！因為我覺得有可能少少調轉，嗰陣我有小朋友嘅時候好似退休生活，淨係朝頭早起身湊返學之後就冇嘢做，做完運動又等接放學，晏晝就瞓覺，其實我真係唔想咁樣過埋我下半生。」講起夫妻會因工作協調問題吵架，她說：「係有啲Value，不過唔緊要。其實小朋友都係，我個思想就係其實呢個人係世界每個人都係獨立嘅個體，大家都係對得住自己。」

經歷過兩次流產 曾打過安胎針

歐倩怡曾在2009年教會見證下自揭曾2度小產，當場忍不住眼泛淚光。提起這段慘痛經歷，她說：「我因為之前小產過兩次，我懷孕期已經唔夠膽再去進修讀書，唔知係壓力定係啲咩原因！總之我就係攤咗喺屋企度，養豬咁樣。第一個出世嘅細路我就掛住餵人奶，好全職咁照顧。最主要就同我阿媽夾時間，我嘅大仔幼稚園嘅時候，我阿媽就陰公未退休，佢放工嘅時候去照顧阿仔，咁我就有時間去返學！」

至於如何克服小產傷痛，她分享：「其實可能我屋企係醫護人員，就會諗得好理性，話呢一個世界叫做汰弱留強，個胎都可能有少少問題所以先會係咁。嗰陣時有打安胎針盡量想救，但係都唔可以勉強。」她續指自己是一個很理性的人，並表示：「我出咗名係好理性，同埋平時生活我啲決定都係好理性行先，而郭生就你見佢拍戲咁好就知係行感性，你見我做主持好啲拍戲就真係差啲，我好坦白我拍戲真係麻麻。」

歐倩怡曾在2009年教會見證自揭曾2度小產。（梁碧玲攝）

考慮升學報讀七年博士課程 想考埋飛機師牌

談論未來目標計劃，她說：「就係不斷挑戰，除咗挑戰戴四方帽之外，早排我有諗過上博士課程，但其實讀呢科要讀七年，有啲科我問我表妹要讀四年，跟住我就諗緊七年我已經50幾啦！我仲諗緊現時全職工作其實有其他客人嘅需要，我會上一啲情緒管理嘅班，做一個導師去學管理思想，同埋我想做海陸空拯救隊，我已經有船牌同埋車牌，我仲爭一個飛機牌，我就想考埋佢，希望我唔好超齡，但係報名要好貴，我驚冇錢畀！」