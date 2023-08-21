韓紅為李玟發聲促《中國好聲音》上級調查事件　網民激讚為人正直

華語樂壇天后李玟（CoCo）生前曾參與內地綜藝節目《中國好聲音》，近日微博流傳一段CoCo控訴《中國好聲音》賽制不公長達9分鐘的錄音聲帶，更炮轟節目欺負侮辱她，當時跟節目製作組鬧得不愉快，而她在表演時跌倒，更被冷漠對待沒有工作人員扶起她，引起網上極大討論 。

近日微博流傳一段CoCo控訴《中國好聲音》賽制不公長達9分鐘的錄音聲帶，更炮轟節目欺負侮辱她。（IG@cocolee）

事件發酵數日，昨晚（20日）與CoCo同屆參與《中國好聲音》的韓紅，在微博出Post為CoCo發聲，寫道：「作為個人，我無法對一個事涉多方的覆雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為coco的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的coco已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！coco，你安心。」

韓紅在微博出Post為CoCo發聲。（微博圖片）

韓紅與CoCo分屬好友。（微博圖片）

韓紅更特意來港出席CoCo的告別儀式，送別摯友最後一程。（資料圖片）

韓紅與CoCo分屬好友，更特意來港出席CoCo的告別儀式，送別摯友最後一程，離開時韓紅更傷心過度而需要人攙扶。今次韓紅為好友發生獲得大批網民支持，「韓紅為李玟發聲」更登上了微博熱搜。有不少網民轉發韓紅的帖文，並留言表示希望高層能調查事件，同時亦大讚韓紅為人正直及重情義。

浙江廣播電視集團亦於昨日（20日）發出聲明。（微博圖片）

浙江廣播電視集團亦於昨日（20日）發出聲明。（微博圖片）

另外，浙江廣播電視集團亦於昨日（20日）發出聲明，表示督促製作方努力改進工作，針對大家關心的問題，浙江廣播電視集團將以負責人的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。