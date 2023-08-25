中國好聲音停播｜李玟錄音流出引發連串事件 揭節目內多宗黑幕

天后李玟（Coco）逝世後仍然是非不斷，早前一段Coco生前控訴《中國好聲音》賽制不公，以及她在節目疑遭欺凌摔倒一事引發熱議，今日（25日）浙江衛視在微博宣布將《中國好聲音》暫停，調查節目的問題，到底由李玟9分鐘錄音控訴節目聲帶流出後，發生了什麼事？現為大家整理時間線。

天后李玟。（微博@CoCo李玟）

1. Coco怒斥賽制不公

Coco去年擔任《中國好聲音》導師 時，曾被爆出於現場怒斥賽制不公，指較高分的學員未能得到第二次機會，較低分的卻獲得第二次機會。Coco發飆疑得罪節目組，掀起一連串風波。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平。（微博@呆若木一）

2. 現場錄製期間摔倒

10月14日正式錄影，Coco表演期間沒人攙扶終撐不住摔倒，但錄影沒有暫停，表演片段中也看不見Coco跌下一幕。

Coco演唱期間穿高跟鞋獨自站立。（節目截圖）

3. 哭訴錄音在Coco逝世後流出

Coco上月逝世，近日被爆出控訴遭節目組欺凌的錄音。Coco哭訴為了節目把身體「拉垮了」，又表示在台上跌低公然遭人侮辱，錄音中Coco聲淚俱下表示：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣吃虧。」又提到在節目中被導演動手兼被助理趕走。

4. 節目組回應指為惡意惡意剪輯的錄音

節目組8月17日回應指上述為惡意剪輯的錄音，「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，其間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

Coco和學員王澤鵬合唱疑遭導演組欺凌，被迫獨自站立演唱，最終跌低。（節目截圖）

5. 股價下跌

李玟錄音曝光後，《中國好聲音》母公司「星空華文」於8月18日股價大跌，股價重挫23.4%，半日蒸發近百億港元，由於《中國好聲音》是星空華文旗下最大的綜藝IP，節目收入佔公司收入8成以上，今李玟錄音流出導致股價下跌給予該公司一次重擊。

梁靜茹被指想上前攙扶，卻被拉走。（節目截圖）

6. 參賽者輪番爆黑幕+Coco被攙扶離場照片曝光

《中國好聲音》學員李嘉捷也發聲支持Coco，爆料：「總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想像。」事後又轉口風道歉，但多位學員陸續出面支持Coco。8月19日，Coco被兩人攙扶離場的照片曝光，更被指表情痛苦。

Coco離場照片曝光。（微博）

7. 網友呼籲抵制《中國好聲音》浙江廣電集團出聲明回應

浙江廣電集團20日發布聲明，稱浙江衛視有責任義務加強節目監管，履行好播出平台的職責，並指會進一步調查核實，歡迎觀眾及網友監督。

李玟深受世界各地歌迷喜愛。（影片截圖）

8. 王澤鵬發文爆真相

王澤鵬8月20日公開與Coco的對話錄音，稱節目組未通知過他要與Coco並立表演。電話被沒收後，才得悉Coco需要攙扶一事。從他公開的錄音可得悉，Coco表示：「這個世界有時會碰到非常壞的人」，控訴摔倒是「導演是故意整我的，我也學了人可以非常非常的惡毒，我在28年的，從來沒有碰過一個這麼可惡的導演」，又直斥節目已內定贏的人選、一切是「黑幕」。

王澤鵬爆出與Coco對話截圖。（微博）

9. 節目抵制《中國好聲音》

中國長春城市生活廣播8月20日發出聲明，宣布節目《先鋒1063》永遠不再和《中國好聲音》合作。

10. 梁靜茹被捲入是非+韓紅出聲

有知情人士爆，梁靜茹想攙扶卻被拉走，同樣被捲入是非之中。好友韓紅亦在微博發文支持Coco，她發文表示：「作為個人，我無法對一個事涉多方的覆雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為coco的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的coco已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！coco，你安心。」網友更激讚韓紅有正義感。

而Coco胞姊李秋林（Carol）早前回覆內地傳媒真偽則稱：「事實Coco在視頻裏面都說了，我們就不回應了。」

點擊睇李玟怒斥被導演惡整導致摔倒對話截圖：