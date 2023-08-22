甄妮為李玟發聲連環爆料　突然提及王菲謝霆鋒？

天后李玟（Coco）上月逝世，其後被爆出生前為內地歌唱選秀真人騷《中國好聲音》擔任導師時，疑因怒斥賽制不公得罪導演組，與學員王澤鵬合唱被故意安排獨自站立，因而不慎摔倒，Coco哭訴被侮辱的錄音流出，因而掀起軒然大波。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段（微博@呆若木一）

浙江廣電集團周日（20日）發聲明稱會調查真相，Coco好友甄妮昨日（21日）再度於Facebook發文炮轟：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」

浙江廣電集團的聲明。 （微博圖片）

《中國好聲音》副導演柳驪日前被起底，網上傳出其家族財雄勢大，爺爺為上海製片廠首任廠長，家族為《中國好聲音》製作公司「燦星製作」股東，連身為總導演的金磊下決定時，都須先請示柳驪才能拍板。另一位被捲入風暴的為那英胞姊那辛，她被指迫學員簽訂不公合約。

甄妮今日（22日）也在Facebook發文表示：「信不信由你 良心有多『冷』 坯人有多『坯』」之後再留言轟「姓柳姓那的」，她發文道：「我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧！」、「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版。」又質問：「什麼時候世界變得這樣冷酷無情，是非不分？」她稱，之所以每天發文，是因為不想人們淡忘事件。

甄妮為Coco出聲。（FB@甄妮）

甄妮為Coco出聲。（FB@甄妮）

更連環爆黑幕。（FB@甄妮）

《中國好聲音》副導演柳驪。 （微博圖片）

甄妮在自己的fb發文上繼續留言，更牽連王菲、謝霆鋒，她寫道：「霆鋒=王菲=那英=那辛=柳驪=資本商。只要是死黨酬勞就隨便給。她們天天混的，有沒有資格導師重要嗎？當然贏杰倫一点（點）也好，代表最紅」，不過這只是甄妮個人看法，沒有得到任何証據証明她所說的是事實。

更連環爆黑幕。（FB@甄妮）

甄妮重提鬧爆當年在飛機嘈爆多位紅星一事，再讚張栢芝乖女，甄妮表示：「當年頭等機艙被我勸告別吵的三位，都有表示歉意，尤其柏（栢）芝，遞上一大串文字的道歉卡，並在紅館牽我手聲淚俱下，我怎麼捨得再唸…都怪『好姊』多嘴，只是『勸說』卻變成『駡』，確實人言可畏，太可怕了😱讓我百口莫辨了幾十年」。

更連環爆黑幕。（FB@甄妮）

王菲和謝霆鋒。(VCG）

甄妮一向視Coco李玟如家人。（影片截圖）