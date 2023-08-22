72歲李龍基親揭決心娶細36年未婚妻原因　自爆對方冧爆暱稱寵上天

下月便踏入73歲的李龍基與比他細36歲的未婚妻王青霞 （Chris） 愛得甜蜜，兩人將會在年底結婚。近日李龍基接受網台節目《泰友情緣的歲月》主持人楊紹鴻的訪問，分享了他與Chris的日常相處點滴，親揭下定決心要結婚的原因，還激讚未婚妻。

李龍基接受《泰友情緣的歲月》主持人楊紹鴻訪問。（影片截圖）

被問到為何決定與Chris結婚時，李龍基表示：「真係要畀個交代佢嘅，仲有畀個交代佢父母嘅，係開心事嚟；況且我覺得呢個女子唔錯，各方面對我又好，真係可以講無微不至。」他又重提年前疫情嚴重期間，自己全靠Chris照顧他的日常生活。李龍基說：「門口都唔出，嗰段時間主要拍劇，中招就做唔到嘢，又累咗成組人，所以冇嘢做就幾個月唔出街，好在樓下有間便利店，有乜嘢就落去買，甚至乎使我老婆落去買，唔使我自己落去。」原來他已經稱呼Chris做老婆，看來兩人真是打風都打唔甩。

李龍基同未婚妻Chris。(ig圖片)

李龍基的未婚妻Chris被傳做過小姐，李龍基曾對此表示自己並不介意外界的睇法，他說：「因為佢係國內人，甚至寫到佢係國內做小姐，其實以佢個家底同身份，有需要做呢啲咩？無咁嘅需要，仲有我都唔係一個蠢人！老實講，咁耐嘅相處，我知道佢係咩人。」而李龍基亦早已將名下的7個物業全數轉到Chris的名下，可說是把未婚妻寵上天。

Chris早已融入未婚夫李龍基的生活。（ IG/@kay.h.li）