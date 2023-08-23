蕭敬騰50歲未婚妻發長文剖白真愛　大方回應生B問題獲讚有智慧

現年36歲的蕭敬騰（老蕭）於今年6月27日晚認愛低調交往16年，現年50歲的經紀人林有慧（Summer），並宣布已求婚成功，獲得許多網友祝福。蕭敬騰選在Summer的50歲生日這天宣布求婚喜訊，他感性說：「我擁有了愛情，一個真正完整的愛情，2023/6/26，我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字，是的，我正式告別了單身，我會好好珍惜她，好好愛她。」

蕭敬騰向經理人求婚成功。(ig圖片)

昨日是七夕，Summer於IG發長文剖白了她對未婚夫蕭敬騰的愛，也回應了外界疑問的幾個問題，包括她與蕭敬騰的年齡差、生孩子之類的。她寫道：「我是Summer - 林有慧，一個熱愛工作和生活的普通女性，從事藝人經紀20多年。最近，沾旗下藝人蕭敬騰的光，引起大家的關注，佔用了大家時間，不好意思。跟老蕭，從認識簽約到現在十六年了，一開始，因為職業本能，認為不該影響他的事業，也認為他應該多看看世界，所以，不支持他公開分享我們的愛情。」

兩人好登對。(ig圖片)

她續說：「大概到了他30歲左右，認真的跟我討論未來，我才明白他的堅定。其實，這份感情，除了我的年紀，違反了大眾的認知，我們之間三餐四季，不能再平凡了。因此，醜化或神話都是多餘，每個人的家庭背景和成長環境不同。所以每個人追求的人生，不盡相同。結婚和生子，過去從來都不在我的努力清單中，因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的。不想生和不能生，是不一樣的。這些年，我們思考無數次，對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛。但這是一個選擇，不是一個任務，請不要為我們擔心，因為我們每一天，都很開心並羨慕著我們自己的生活。」

Summer發長文剖白對蕭敬騰的愛。(ig圖片)

Summer還為大家送上祝福，她的一番言論獲網民大讚她大方得體，有能力，有思想，有智慧，有話語權以及有主動權，展現出獨立女生的魅力。

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