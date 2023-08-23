日本限定Super遊︱余思霆鄺潔楹終極浸溫泉　周奕瑋踢爆有女友？

旅遊節目《日本限定Super遊》將於本周六（26日）播出最後一集，「獎門人」曾志偉繼續帶住周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）遊輕井澤。兩女終極最後一轉浸溫泉外，Jarvis更被踢爆收埋女友？



最後一站，當然要浸溫泉啦，睇吓Judy同霆霆幾Chill。

主持一行人去到輕井澤當然要浸溫泉，余思霆和Judy到訪了當地著名的星野溫泉享受一番，該溫泉長年恒溫41度，霆霆笑說：「好多人浸溫泉都鍾意熱辣辣，但我就好怕熱，呢個好啱我。」Judy補充星野溫泉四季都有不同靚景欣賞，冬天除了有雪景睇、亦會有柚子溫泉相當講究。

今集大家去到輕井澤玩。

Judy懷疑Jarvis收埋女朋友，Jarvis聽完淨係識尷尬傻笑，有啲嘢喎！

Jarvis、霆霆和Judy去到一餐廳大歎素食料理，Jarvis提到該餐廳有提供森林婚禮，鄺潔楹聞言笑說：「我覺得你好啱森林系Wedding，因為你成日着衫都好YAMA系（山系）。」周奕瑋聞言即露出尷尬笑容，Judy再打蛇隨棍上：「你做咩咁尷尬呀？你係咪有女友唔講我哋知？」場面搞笑。

最後一站，獎門人帶大家乘搭觀光火車。

最後一站，獎門人帶領三人乘搭擁有40年歷史的觀光火車六文錢列車，職員會吹號角叫乘客上車，相當特別。列車除了有美食和手信出售，更設有波波池，人仔細細的Judy見到即跳入波波池大玩特玩。眾人期間還落車四處打卡，獎門人更拎住武士刀Chok甫。

人仔細細嘅Judy跳入波波池，好可愛呢。

獎門人拎住武士刀化身武士。