51歲朱茵久違復出拍港劇 現身宣傳無濾鏡真實狀態曝光極靚女
撰文：鄺鈺瑩
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《反起跑線聯盟2》開拍續集，並搵嚟多年未有喺香港幕前演出嘅朱茵，她在劇中飾演老師，但常因教學觀念與潘燦良對峙；而劇中飾演妹妹嘅蘇皓兒，亦經常與朱茵持不同意見。
久未拍港劇，朱茵接受訪問時表示因今次劇本吸引，但坦言亦有少少唔習慣。「最初05嚟接我真係出煙，拍到6、7攰到食完飯已暈，真係唔慣，但我主景拍晒，剩返唔係好多，可以慢慢享受電視劇嘅味。」
劇中不時要與小朋友做對手戲，朱茵笑言每日都有耳鳴感覺，要離開課室才會搵返耳仔，她因此十分佩服香港的老師。問到現實中，是否虎媽一名，朱茵表示：「我覺得自己唔算，我會教佢識得尊重自己、尊重我同其他人，禮貌我會著緊，同自理能力都緊要，但功課盡力就算，因為有啲環境上嘅嘢會影響分數。我寧願享受同佢嘅時刻，如果佢成日覺得阿媽𥄫住佢又長唔大，都矛盾，我望佢因為覺得佢得意，但有時佢都會話『爸爸，你咁望住我，食唔到飯』。」
另外，提到李玟離世後，陸續傳出在內地綜藝節目上受不公平對待，朱茵曾在內地拍攝綜藝，問她可有遇過不公，她表現有點感概，說道：「我唔想評論呢件事，但我想講Coco係好敬業藝人，我同佢都有一面之緣，喺我去台灣發展時，佢燦爛嘅笑容我係好記得。試問我哋呢行，大家都明，人前人後總會有好多唔同嘅辛酸，所以成件事係好sad。」