宋熙年揹近2萬Hermès回鶴山尋根　同樸素鄉親傾偈成極大對比

藝人宋熙年（Sarah）和老公陳智燊（Jason）是圈中恩愛夫婦，不時撇甩大仔陳裕炘（Damon）和細仔陳昆佑（Jamie）出遊歎世界。近日宋熙年再扔老公兩個仔，近近地到廣東鶴山回鄉尋根。

陳智燊與宋熙年一家四口。（IG@chanjason)

宋熙年日前更新社交網，拍片分享回鶴山尋根的經歷。宋熙年和父母回到宋家村，與當地村民傾偈，仲搵到宋家親戚的四合院入內參觀，宋熙年尋回族譜，得悉自己是宋家第25代，並在族譜搵到爺爺和爸爸的名字。宋熙年透露祖先很多年前已搬離鶴山，故已不見祖屋，但她表示見到遠親十分感動，當場眼濕濕。宋熙年又獲親戚招待飽餐一頓，尋根之旅相當開心。

宋熙年陳智燊。（宋熙年ig）

而宋熙年穿上白色緊身小背心和長褲，大露美肩和纖腰好身材。一向收入不俗的宋熙年今次揹近二萬港元的Hermès回鄉，與樸素打扮的鄉親成極大對比。不過在香港發達富貴後的宋熙年仍然會陪父母回鄉探親，不忘本十分乖女！

宋熙年和父母回鄉尋根。（宋熙年小紅書）

宋熙年和陳智燊自從轉做KOL之後，有傳高峰期試過月入達60萬，婚後他們以3萬元租住馬鞍山的天宇海千呎豪宅，曾曝光其巨型廚房、客廳和露台，讓兩個仔仔擁有極闊落的活動空間，令人羨慕！

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