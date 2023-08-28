何依婷被爆同神秘男友睇展覽　甜蜜照曝光獨家認戀圈外人：了解中

現年29歲的港姐亞軍何依婷（Regina）是無綫（TVB）力捧小花之一，參選期間已獲高層樂易玲睇好有潛質，選完港姐後曝光機會不斷，近日拍住視后佘詩曼拍新劇。事業正旺的她早年已被爆秘密搬紅磡豪宅，日前更被爆換靚車，她就大方回覆傳媒表示該名車只是二手車，但換樓又換車已可見鴻運當頭！

何依婷。（Instagram@reginahyt）

感情方面Regina則久未傳出消息，日前她卻疑秘撻新仔，更被網友在街頭撞正！近日有內地網友於社交網表示目睹Regina與一名黑衣男子行廣州K11，該網友發文表示：「尋日在K11負一層逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追法言人所以一眼認得出好似何依婷，再睇埋距（佢）小紅書ip屬地係廣東才知道無認錯人」。

何依婷拍住視后佘詩曼拍劇，可見備受力捧！（佘詩曼微博圖片）

從網友照片可見，該靚女身形都輪廓都有9成似Regina。她穿上白色上衣和粉紅色短裙，少女味十足，揹住的似乎是網上價錢過兩萬的CHANEL手袋，可見富貴。而她身旁站着一名揹黑色背囊男子，雖然未見有親密互動，但該男子站在櫃位前時，Regina小鳥依人緊跟；兩人又一同睇展覽，該男子突然在背後靠近Regina，Regina亦沒有顯得抗拒，相信關係不俗。

羅天宇與何依婷曾因拍攝新劇《十月初五的月光》而傳出秘戀4個月！（IG/@lawjoey）

帖文下有網友爆料表示，見到Regina同一男的拖手，「我也碰到了！在k11負一層的香奈兒美妝店，她跟一男的手牽手」。Regina大學拍拖曾被家人反對，入行後被拍得與男友在地鐵親熱，又被指一上位即飛窮男友，隨後又被指暗撻羅天宇，不過她始終未承認有戀情，更受訪表示不心急拍拖結婚。

Regina接受《香港01》訪問承認兩個人「了解中」，她說：「希望大家畀啲空間。」問到男友，她表示兩人讀大學已經認識，不是同學，屬多年好友，「讀書嘅時候已經認識，一路都是好好的朋友。」又表示男友比她大一年，故今年為30歲，為圈外人，「（拍拖）都一段時間，慢慢了解吓。」今次是特登約埋上廣州睇展覽順道過二人世界，實在十分甜蜜！

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何依婷（Regina）美照：