專訪︱李帝勳大方公開結婚對象條件　40歲前想試演一次浪漫喜劇

韓國影帝李帝勳早前去到澳門舉行見面會，雖然這次未能來到香港近距離與香港粉絲見面，但他亦有特別抽空接受《香港01》訪問，通過影片向大家問好。除了邀請李帝勳分享近況外，也大方談及未來作品和結婚等話題，讓大家更加了解他。



李帝勳出道16年首次去到澳門舉行見面會，他講到向來很喜歡香港和澳門，所以這次心情特別激動和享受這段時間。難得去到澳門，李帝勳當然不錯過嘆美食的機會。他分享抵達後已急不及待品嚐了點心和中菜，晚上亦計劃好要一嚐葡國菜，順利成功尋找到美食的話會通過Vlog影片與粉絲們分享。

李帝勳為了粉絲苦練舞蹈，他笑言果然歌手非人人能勝任。（劉智源攝）

李帝勳通過《模範的士》人氣再一次上升，問道過去的角色中哪一個與他的真實性格最相近，他坦言很難選擇。他表示：「回想一直以來的演員生活，以前的我是較冷靜的人，但當接拍完外向的角色後，感覺性格都會一同改變。每當投入角色感覺會同步了一樣，所以我也覺得很新奇。現在的我相對較開朗，說話也比較多，但可能遲一些又會變成其他性格。」可見李帝勳對每個角色的投入度。

李帝勳選不出那一個角色與真實的自己最相似，每次都因角色而改變。（劉智源攝）

李帝勳拍過多部人氣作品，相信觀眾心中的代表作也不一，命他選擇一部自己的人生作品時，李帝勳笑言思考過很多次也找不出答案。不過李帝勳講到這一刻對他來說，目前正在拍攝的新作和角色最珍貴。保密到家的他對新作完全不作透露，僅表示希望快點將作品帶給大家。出道16年試過多種戲路，但李帝勳唯獨表示想在變老前挑戰一下浪漫喜劇。他講到：「不論是電影或韓劇，我希望可以為觀眾帶來一部談及30代成年人的愛情故事，在我老之前。」相信粉絲也期待李帝勳有機會嘗試全新的風格。

李帝勳最近多次提到有結婚念頭，比起外貌他更著重內在。（劉智源攝）

在訪問中，李帝勳亦有提到開拍《模範的士3》的壓力憂慮和結婚的理想型等外，他更親自開口向《Signal》編劇金銀姬傳話，強烈表達自己有出演續集的意願。粉絲想知道男神如何解答記者的問題，記得要完整收看李帝勳的訪問影片。

李帝勳最後有說話想對港澳粉絲講，記得要留意訪問影片！（劉智源攝）

點撃睇更多李帝勳高清訪問照：