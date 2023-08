韓國男演員李帝勳昨晚(5日)在澳門舉行首個見面會《Some More In Macau with Lee Je Hoon》 ,分享近況以及與粉絲玩遊戲,即場學用廣東話講「BB掛住你」外,他亦驚喜獻唱JANNABI的《She》,展示情深一面。李帝勳大讚澳門夜景漂亮並熱愛葡國菜,在後台更一口氣吃了三個葡撻,為食到不得了。



李帝勳昨晚在澳門舉行首個粉絲見面會。(劉智源攝)

除了唱歌外,李帝勳苦練BIGBANG太陽《Shoong!》,大曬粉絲平時甚少有機會欣賞到的舞技。玩遊戲時他被問到再出道的話,會選擇偶像還是演員身份,李帝勳表示這次準備舞蹈表演時感受到唱跳非人人都做到,過程中有血有汗。他講到:「雖然想像不到,但心想不如嘗試做一次唱跳歌手,即使不知道能否做好。」李帝勳更笑言做完偶像可以再轉行拍戲,可是他的確對歌手非常有野心。李帝勳最後再唱出george的《something between us》,並寄望再能來到澳門與粉絲再見面。

李帝勳即場學用廣東話講「BB掛住你」。(劉智源攝)

李帝勳與台下粉絲玩遊戲大派心心。(劉智源攝)

點擊睇更多李帝勳澳門見面會現場高清照: