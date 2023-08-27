專訪｜黎諾懿曾自視過高 大鬧經理人部門：你哋唔識，唔係我問題

01娛樂節目《摸杯底》邀請黎諾懿擔任嘉賓。黎諾懿現時已是無綫當家小生之一，又有擔任節目主持、監製等，身兼多職，事業發展相當順利。而家庭方面，黎諾懿與太太李潔瑩結婚多年恩愛如昔，兩人育有兩個寶貝仔，一家四口幸福美滿。事業家庭雙豐收的黎諾懿看似是「人生勝利組」，但入行21年的他並非一帆風順，甚至一度被嘲是奀星，令他耿耿於懷：「而家都有咁樣寫，但係而家年紀大咗，好想做到古會長（古天樂）咁，再努力啲，冇辦法，每個人嘅先後次序都唔一樣！」

01娛樂節目《摸杯底》邀請黎諾懿擔任嘉賓。（葉志明攝）

讀數學機會率學賭馬 中五買孖T中$3000

黎諾懿有一兄一弟，他在家中排行第二，爸爸在他小時候因癌症離世，由媽媽獨力養大他們兄弟三人，家境並不富裕，曾試過要靠領綜援維生，或許因為這樣，黎諾懿早在讀書時期已經有賺錢的意識，他憶述中學時期讀數學機會率學賭馬，並表示：「我細個到我懂事開始，我揀咗一個數學與統計嘅課程，其中一個項目好適合我讀，就係機會率。嗰陣時學機會率嘅原因就係學賭馬，學賭博嘅機率，我哋嗰陣時有晒個程式去賭馬，覺得讀得書多就可以戰勝馬會。中五嗰陣我買孖T，我贏咗$3000幾蚊，嗰陣時$3000幾蚊係好多，當時講緊$20幾蚊一個餐。我嗰陣時$10落賭注，請晒全級同學去飲茶，用咗千零蚊啫，仲使唔晒。細個應該攞三千幾蚊去投資，應該再大包圍多次，下次中3T！」

黎諾懿讀數學機會率學賭馬。（葉志明攝）

自認靚仔報讀藝員訓練班 因似陳百強獲賞識成功入讀

黎諾懿在入行前曾任職銀行，但就在一次機緣巧合之下，決定報讀無綫電視第18期藝員訓練班：「嗰陣時咁啱對面嘅姐姐有本TVB周刊，而家呢一本周刊就冇咗㗎啦！咁啱一打開見到藝員訓練班喎！不如轉一個行業完全冇做過，諗住後生同埋自認都係靚仔，不過選嘅時候唔靚好肥，就試吓啦！」他續指其實入到訓練班是天意，並分享：「點解我覺得係天意呢？其實嗰陣時係我入唔到㗎，因為嗰陣時英皇新秀大賽，有四個參賽者退選。我係候補再候補，訓練班負責人覺得我好似陳百強先生。嗰陣時嘅我入行好怕醜，所有動靜同你講嘢嘅Tone都有啲似Danny仔，所以係成功候補入到，如果唔係我諗我都係做返銀行！」

黎諾懿分享報讀藝員訓練班淵源。（葉志明攝）

入TVB初期人工得$3500 望學林青霞咁賺錢

在外界看來，任職銀行是一份穩定的工作，相比起入行做藝人，分分鐘要面對收入不穩定的困境，但黎諾懿就自爆當初正正因不滿銀行人工只得$10000，所以才會選擇作新嘗試，但原來他初入TVB時收入並不理想：「當時入TVB $3500，但係我睇到有將來同埋希望，我睇到人哋其他主角賺錢能力或者廣告，仲有我成日都睇好多藝人嘅自傳，我睇過林青霞小姐用咗一年嘅時間，最紅嘅時間搵咗一生嘅錢，所以我成日都諗緊我最紅嘅時代幾時嚟！」

對於入兒童組不滿 曾大鬧TVB 8樓高層

自藝訓班畢業後，他加入TVB大家庭，更在劇集《當四葉草碰上劍尖時》中擔正男主角，其後在2004年雅典奧運時，又被無綫安排與林峯、黃宗澤、馬國明、吳卓羲及陳鍵鋒組成「奧運六星」，備受力捧，事業看似順風順水，但他卻突然被安排調去兒童組，令他大受挫折：「我唔聽人講嘢，到而家都唔鍾意聽人講嘢！人大咗成熟咗，你唔覺得我唔聽你講嘢。唔夠成熟，遇到高層我都會咁做，我係李小龍先生嘅忠實粉絲，我唔會蝦平輩，淨係蝦上面，我哋8樓叫做經理人部門，我真係試過大鬧8樓，你問所有嘅經理人同一啲舊有嘅藝人，嗰陣時我調去兒童組，成個部門翻艇咁滯。我諗緊做緊劉德華、古天樂、梁朝偉嘅時候，你叫我入兒童組！我覺得不如唔撈，嘈得好勁，我會覺得係你哋唔識，唔係我問題，好多呢啲嘢！」

可惜黎諾懿之後發展麻麻，仲被調去兒童組磨練，令佢相當失意。（節目照片）

被問到調到兒童組的最大主因，他說：「有陣時上班有啲嘢真係冇得撒賴，你做嘅所有嘢人哋都唔係好認同，無論你拍劇又好，好多人都覺得你好幼嫩，你講嘢又好多懶音，一個字都聽唔清楚，個樣又成日都瞓醒都唔知你做緊乜嘢，但係你又覺得自己冇問題！我會覺得我冇問題，但人大咗就會發覺人哋都係想提點你。」

黎諾懿講述被問到調兒童組的最大主因。（葉志明攝）

獲湖南衛視節目組邀約參加《舞動奇跡》 爆紅人氣片酬急升

他憶起在入行10年後，曾打算轉行，卻幸運得到湖南衛視節目組賞識。他說：「突然之間湖南衛視有兩個女仔打嚟問諾懿大哥上嚟跳舞呀！嗰陣時呢我話唔好玩啦，我真係諗住離開呢行，決定離開呢一行，因為做咗10年決定要養家。點解我會上去湖南衛視係因為國內嘅錢都頗大，《舞動奇跡》我拍四集係完全能夠還晒TVB嘅嘢，好嚟好去，完咗就走！」

黎諾懿獲湖南衛視節目組邀約參加《舞動奇跡》。（節目照片）

他特別鳴謝在節目《舞動奇跡》中能遇上好隊友，內地演員金晨，他分享：「佢嗰陣時一個小妹妹18歲，舞蹈學院畢業，佢撻返着我嘅初心，我團火，我哋由第四周跳到去第六周，我想講我由冇人喺湖南長沙機場接機，去到百幾人，去到跳到第11個星期，有一半場嘅fans係我哋，係我哋一諾千金嘅組合。但嗰陣時我冇自滿，我覺得呢啲嘢好似好虛幻咁，喺一個陌生嘅地方，唔係講緊TVB，喺一個陌生嘅地方，一個人打拼，好僥倖贏咗冠軍，反而諗吓人生係乜嘢，嗰陣時成日都喺間酒店房，點解我咁鍾意諗人生係因為我斷咗隻腳，我斷咗隻腳，紥住咗，所以我成日都要喺個房休息，係跳舞先去跳，個天畀咗好多機會我。」

黎諾懿在節目《舞動奇跡》中的拍檔是金晨。（微博@金晨工作室）

他自參加節目《舞動奇蹟》開始爆紅而人氣急升，獲得許多拍劇機會。他稱當時有三個機會，分別是可以去國內、香港及台灣等地發展，但他卻選擇堅守留在香港，他說：「嗰陣時我已經認識我太太，我太太成日都話你啲片酬，差唔多都係一部部Benz咁樣掟落海。（指內地片酬？）但而家諗返，而家咁講當然係風涼說話接咗佢啦，咁梗係好，但係而家嘅我諗，接咗之後我唔成熟嘅態度，會唔會拍咗一兩套人哋已經唔要我！」

黎諾懿曾打算轉行，卻幸運得到湖南衛視節目組賞識。（葉志明攝）

與富家女李潔瑩拍拖被嘲「軟飯王」 無懼流言變「五億女婿」

2014年黎諾懿與落選港姐李潔瑩結婚，但因女方是富家女，其父親任職美容公司總經理，身家逾五億，兩人家境懸殊，所以黎諾懿一度被外界指是貪圖女方身家，更被網民封為「五億女婿」，甚至嘲笑他「食軟飯」，但他就坦言完全不介意：「你見我有冇解釋過，我真係冇解釋過，後期我就話軟飯係自己食，唔使畀大家食。嗰陣時大家問我有幾多億，我就話有幾多億都好，我唔會分畀大家，所以大家都唔需要咁關心我啲錢。我係好後期先講，前期嘅時候我冇講。」

他續指：「我淨係會擔心佢爹哋媽咪同埋我爹哋媽咪會點諗，如果大家嘅屋企人都唔介意，就冇嘢要解釋。如果我成日都要介意人哋諗咩，人哋點講我會好辛苦，冇必要理人，我同Nicole開心就得。」

黎諾懿與李潔瑩相當甜蜜。（IG@nicgogo）

曾與楊茜堯傳緋聞 不滿被形容為奀星

不過其實在與李潔瑩拍拖前，黎諾懿曾與同屆訓練班出身的楊茜堯（原名楊怡）傳出緋聞，當時楊茜堯已貴為當家花旦，有傳楊媽媽反對兩人來往，決定棒打鴛鴦，報道更形容黎諾懿為「奀星」，指他高攀不起楊茜堯。雖然已事隔多年，但黎諾懿就直言：「奀星係介意過嘅，譬如啲緋聞又話搭上奀星黎諾㦤。但又唔係好介意，最好唔好囉！但而家都有咁樣寫，但係而家年紀大咗，好想做到我哋會長，古會長（古天樂）咁，再努力啲，冇辦法每個人嘅先後次序都唔一樣！」