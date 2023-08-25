陳匡榮設靈多位圈中人送花牌悼念　陳奕迅夫婦到場拜祭逗留一小時

本地樂隊LMF成員陳匡榮（大飛）在8月6日逝世，終年52歲。而今（25日）家人就為他在世界殯儀館設靈，喪禮以佛教儀式進行。

陳匡榮家人為其在世界殯儀館設靈。（劉智源攝）

靈堂佈滿了白色鮮花，佈置清雅簡約，中間位置擺放着大飛生前一張側面彈奏結他的照片，上面寫着「往生淨土」四字，而中間前則擺放着其家人花牌，分別為左邊是大飛的哥哥、中間是愛妻唐美琪、右邊是其媽媽。

陳奕迅、徐濠縈一同現身。（劉智源攝）

而大飛在圈中人緣甚佳，有不少圈中好友亦陸續送上花牌悼念，包括容祖兒、張學友、謝霆鋒、陳奕迅夫婦、鄭中基夫婦、黃家強、陳冠希、組合supper Moment 等。

陳奕迅、徐濠縈逗留一小時就離開。（劉智源攝）

另外，大約在下午5時左右，陸續有圈中人前來作悼念，其中有樂隊MR主唱布志綸 、LMF鼓手李健宏（KB)、李燦森、杜如風、谷德召、蘇永康等。而在下午約5時20分，陳奕迅與徐濠縈一同現身，他們一進到內場就走前拜祭，隨後向大飛家人作出蔚問，直到傍晚約6時21分，他們就一同步出離開，足足逗留一個小時。隨後約7時左右，盧巧音夫婦就一同現身靈堂拜祭。

谷德召、蘇永康、杜如風等現身。（劉智源攝）

大飛音樂才華出眾，除了是樂隊吉他手，他還為不少圈中人作曲，包括張國榮的《午後紅茶》、林憶蓮的《至少還有你》、陳奕迅的《還有甚麼可以送給你》等。

不少圈中人送上花牌悼念。（劉智源攝）