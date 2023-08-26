LMF陳匡榮出殯｜陳子聰神秘現身靈堂送別好兄弟　何超儀哭斷腸

樂隊LMF成員陳匡榮（Davy/大飛）於8月6日逝世，終年56歲。大飛自1980年代末開始活躍於本地音樂圈，同時也擔任作曲、編曲和音樂監製的工作。其家人於8月14日公開訃聞，於昨日 （8月25日) 於紅磡世界殯儀館舉行喪禮為他設靈，今日（26日）進行大殮出殯儀式。大飛遺孀唐美琪捧着遺照、神情哀傷地登上靈車送別他最後一程，其靈柩奉移柴灣歌連臣角火葬場火化。

樂隊LMF成員陳匡榮（Davy/大飛）訃聞。（FB：@LMF - LAZY CLAN）

遺孀唐美琪手捧陳匡榮遺照登上靈車。（葉志明攝）

昨日在大飛的設靈儀式上，靈堂播放着由他作曲的《至少還有你》，讓親友作最後道別。LMF多位隊友亦有到場幫忙打點，忍痛送別摯友，大家都表現得十分哀傷，更不時拭淚。大飛生前廣結良緣，他的一眾圈中好友都有到靈堂送別他，也有很多圈中好友為他送上花牌致哀，就連大病未癒的好兄弟陳子聰亦有到場。昨晚陳子聰與老婆何超儀在記者離去後，雙雙低調到場送別好友最後一程，何超儀更是難忍喪友傷痛，在靈堂上哭斷腸。今日何超儀也有在社交網重溫他跟大飛的舊照，包括她婚禮上的合照，來悼念好友。

何超儀與老公陳子聰。（資料圖片）

陳子聰經歷過大動脈爆裂險死後，仍在接受漫長的治療。據悉他平日甚少外出，除了去做物理治療之外，基本上就不會出街，即使外出也多數會坐輪椅，行動不便的他在家中也會嘗試自己行路。有指陳子聰跟大飛相識多年，兩人情同手足感情深厚，他當年結婚時，大飛更是其中一名伴郎，所以子聰堅持要親自送別大飛。另外他也知道老婆何超儀出席大飛喪禮時一定會極之傷心，故希望陪在她身邊。

超儀出POST悼念大飛。(IG圖片)