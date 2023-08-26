張致恒銅鑼灣街頭派傳單被捕獲　開心曬Selfie：努力搵奶粉錢呀

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，因而被網民封為「離婚界KOL」，雯雯還公開數落Steven「又廢又懶」，她又曾自爆一家陷入經濟困境，生活艱難，但現時雯雯懷有第四胎，更臨盆在即。

早前Steven曾在IG發長文澄清傳聞，更自言一直都有努力賺錢，希望可以還清所有債務，撐住頭家。今日（26日）有網民在銅鑼灣捕獲Steven，相中所見，身穿黃色T恤的Steven現身街頭，一手舉牌，一手派傳單，而且面帶笑容，非常敬業！

張致恒（Steven）現身銅鑼灣街頭派傳單。（Facebook圖片）

網民紛紛留言為Steven加油打氣，認為他腳踏實地工作值得讚賞，又指他肯完全拋低藝人包袱，無懼日曬雨淋，令人刮目相看：「行過見到叫聲加油」、「起碼肯做，放過人哋」、「畀個機會人啦」、「人都有做錯的時候，更正返，加油」！而Steven亦有在IG出Post，並寫道：「今天接受新鮮的工作派傳單，努力搵奶粉錢呀！」

早前Steven曾在IG發長文，承認自己的錯誤，並坦言想方設法借錢：「由朋友到大耳窿甚至乎澳門嘅疊碼仔我都借過錢，用盡任何辦法去借，因為我唔知道我可以點做，但係我越借就越泥足深陷，我畀其中一個缺點就係當遇到麻煩事好容易就會選擇咗逃避，所以一直以嚟我都係做錯。」

張致恒與大仔。（IG@stevencheung）

他又指希望早日還清所有債務：「一直都好努力搵機會亦都用唔同嘅方法去搵錢，因為我真係好想還曬啲錢，無奈何收入都唔夠屋企嘅支出，所以一直都唔能夠還畀借過錢畀我嘅朋友，想同你哋講聲對唔住，我會盡我嘅能力用最快嘅速度還返曬畀你哋，至於網絡暴力同埋網絡欺凌我就冇計了，只能夠講你哋要x你哋要笑就隨便，但係我懇請你哋要笑嘅就笑我好啦，禍不及妻兒，你哋要鬧我可以企喺度畀你鬧，你哋要笑我亦都可以企喺度畀你笑，但係觸碰到我家庭嘅任何一個人我就冇辦法容忍，雖然我唔知我有咩可以做到，但係我都會用盡辦法去反擊，因為我真係好愛我嗰家！」