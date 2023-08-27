香港小姐2023｜重溫過去七屆泳裝　冠軍們有一樣特質令佢贏面更大

《香港小姐競選2023》今日便是總決賽，其實愈近總決賽，熱門人馬就愈來愈明顯，泳裝除了展示身形，亦展示你的自信，所以在泳裝環節尋找冠軍絕對有根據。過往七年港姐，其實在泳裝環節的確有些人特別出眾，在最後就算不是冠軍，也肯定是TVB重點培訓對象。

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《香港小姐競選2022》一眾佳麗在酒店外換上泳裝於記者會上會見傳媒，個個都已經是最佳狀態。

1號徐麟（Astrid）。（葉志明攝）

17號張靜婷身材好好。（葉志明攝）

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在《2021香港小姐競選》大會主題以「WE MISS HONG KONG」做主題，更安排佳麗到西貢進行特訓，24位入圍佳麗更以泳裝出現，當時各位佳麗狀態有很大的轉變，後來奪冠的宋宛穎更是光芒四射。

好有台型！（葉志明攝）

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講起泳裝，其實已經是香港小姐的必要環節，以下立即為大家重溫近五年的港姐水著，最搶眼其實後來很多都有三甲。

《2020香港小姐競選》只在遊艇上拍攝泳裝，而且並未安排傳媒到場拍攝，TVB公開多位候選佳麗的泳裝造型照片，最養眼的莫過於陳楨怡和廖慧儀。

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《2019香港小姐競選》安排15名候選佳麗到澳門一間酒店首次以泳裝照亮相，佳麗們都以熱帶葉紋比堅尼兼慵懶「微濕髮」造型上陣，展現美好身段。當中大熱和最終冠軍黃嘉雯（Carmaney）黃金比例的身材和甜美樣子就最搶鏡！

《2019香港小姐競選》15位佳麗以比堅尼登場！（葉志明攝）

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《2018香港小姐競選》沒有外景，泳裝環節在酒店宴會廳舉行，她們身形都相當平均，對比下14號何泳芍（Honey）身材最為突出，搶盡風頭，難怪被其他佳麗視為勁敵。

18年港姐套泳衣真係呢。（資料圖片）

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2017年，12位佳麗於台北水都北投溫泉會館進行外景拍攝，著住大會安排的三點式泳衣，符合晒夏日。不過整體而言，這年佳麗的身材比較瘦削，最有睇頭的是11號胡美貽及最後奪得冠軍的7號的雷莊𠒇。

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《2016香港小姐競選》十位決賽佳麗可以到日本福岡，展開為期一周的日本福岡外景之旅，一眾佳麗當然也有以泳裝見傳媒，多位佳麗狀態大勇，其中自稱為蒙古貴族的代蓮曦丹美最搶鏡。