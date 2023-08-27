香港小姐2023得獎名單｜莊子璇奪冠軍　王怡然王敏慈奪亞季軍

第八段五強佳麗進行最後問答環節，到了最後一段便正式宣布三甲，分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得冠亞季今屆《香港小姐2023競選決賽》亦完滿結束。

莊子璇奪冠。（節目截圖）

（節目截圖）

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第六段由一班星夢學員和《中年好聲音》成員表演，沒有太大特別。到第七段一眾佳姐以旗袍出場，頒發「最上鏡小姐」，由王怡然奪得。很快地，便宣布最後五強，分別是莊子璇、王怡然、王敏慈、郭佩文和陳霈錤。

王怡然奪得「最上鏡小姐」。（節目截圖）

一眾佳姐以旗袍出場。（節目截圖）

第五段是港姐必有的環節，泳裝問答！第一位出場的佳麗吳詠婷竟然被要求吹牧童笛，不過吹了少少便被司儀麥美恩叫停，非常好笑。今次各佳麗答問題都答得好有創意，不過相信觀眾都係想睇她們展現女性的美。

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第四段佳麗們穿起泳衣跳舞，非常性感撩人，然後便公布今年的「友誼小姐」得主姜依宁。率先淘汰5位佳麗，分別是1號吳詠婷、6號胡睿涵、12號梁晶晶、8號姜依宁、14號陳怡名和5號梁倩琪。

「友誼小姐」得主姜依宁。（節目截圖）

第三段明顯想以感人為主題「與未來的自己對話」，用AI設計一個老去的佳麗，與現在的佳麗對話，不過過程太長，而且感覺有點無厘頭，好像為加AI而加。

用AI設計一個老去的佳麗。（節目截圖）

然後對話。（節目截圖）

真係諗唔明。（節目截圖）

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第二段節目，由歌手曾比特帶領一班港姐唱出《初戀》及《夢中人》，佳麗們在他身旁起舞，不過有些人的舞步明顯比較生硬，跳得最好的是17號佳麗王敏慈。

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

（葉志明攝）

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第一段節目，就是一班參賽港姐VS AI港姐的環節，四位男司儀更輪流向她們問問題，考考她們的急才。不過，相信大家都好想知究竟AI出來的人樣跟真人似不似，即立睇下圖！

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無綫（TVB）《香港小姐競選2023》決賽今晚（27日）於舉行，首先一來便有AI司儀講開場白，感覺跟真人好相似，不過動作有點生硬。然後一眾佳麗華麗登場，更見到許濤老婆—前名模陳祉妤驚喜現身。

AI司儀。（節目截圖）

汪詩詩。（節目截圖）

鄺美雲。（節目截圖）

坐樂小姐後面便是許濤老婆。（節目截圖）

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